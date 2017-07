V Zalogu gasili cel dan. Svetniki in župan soglasni, da takšen obrat tam ne sodi.

23.7.2017 | 18:35

Foto: D.K., arhiv DL

Zalog - Prostovoljni in poklicni gasilci so v obratu podjetja Ekosistemi v Zalogu ves dan nadaljevali z gašenjem požara, ki je izbruhnil v četrtek. V gašenju je dopoldne sodelovalo 50 gasilcev iz PGD Vavta vas, Dolenja Straža, Dolenja Stara vas, Mokro Polje, Orehovica, Stara vas-Loka, Velika Strmica, Mokronog, Trebelno in GRC Novo mesto, v popoldanski akciji pa 35 gasilcev iz PGD Šmihel pri Novem mestu, Ždinja vas, Otočec, Kamence, Novo mesto, Stranska vas pri Novem mestu in GRC Novo mesto.

Prizorišče požara so si pozno dopoldne v spremstvu župana Dušana Krštinca ogledali tudi občinski svetniki. Ta jim je predstavil potek intervencije in izvedene meritve, vsi skupaj pa so bili enotnega mnenja, da takšen obrat ne sodi v njihovo okolje, tudi zato, je dodal župan, ker je obdan z Naturo 2000.

Krštinc, ki je tudi sam sodeloval pri gašenju požara, je povedal, da bosta ob 22. uri požarno stražo in gašenje še morebitnega tlečega materiala prevzela domača PGD Vavta vas in Dolenja Straža, zapore cest pa bodo predvidoma umaknjene okoli 5.30 zjutraj. Napovedal je še, da bo v četrtek izredna seja občinskega sveta, na katero bodo povabili tudi vodstvo podjetja Ekosistemi.

Jutri naj bi na prizorišče prišli kriminalisti in drugi preiskovalci.

M. Ž.