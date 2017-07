Do ceste in kanalizacije z združenimi močmi

24.7.2017 | 10:20

Predsednik gradbenega odbora Milan Jamšek (levo) in predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj sta prerezala trak na obnovljeni cesti.(Foto: M. L.)

Župan Srečko Ocvirk in član gradbenega odbora za čistilno napravo Tone Štih sta prerezela trak pred čistilno napravo. (Foto: M. L.)

Mažoretke Foto: M. L.

Kamenica - Na Kamenici v občini Sevnica so včeraj slovesno predali namenu rastlinsko čistilno napravo s kanalizacijo in obnovljeno cesto. Po maši, posvečeni zavetnici cerkve sv. Marjete na Kamenici, je predsednik gradbenega odbora Milan Jamšek poudaril, da so k tokratni naložbi veliko prispevali krajani sami. Naložbo sta sicer izdatno podprli občina Sevnica in krajevna skupnost Šentjanž, Jamšek pa je izrazil veliko veselje, ker je ta gradnja krajane še bolj povezala.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je postavil Kamenico za zgled drugim. Rekel je, da je čistilna naprava v Kamenici prva v občini Sevnica, ki so jo zgradili na tak, »vaški« način. Prebivalce Kamenice je za njihovo zavzetost in za prispevek pri gradnji pohvalil tudi predsednik krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj. Obnovljeno cesto in novo čistilno napravo s kanalizacijo je blagoslovil šentjanški župnik Janez Cevec.

Dogajanje so popestrili godba Slovenskih železnic iz Zidanega mosta z dirigentom Francijem Lipovškom in sevniške mažoretke z mentorico Janjo Samec.

Trak, s katerim so zaznamovali novo čistilno napravo s kanalizacijo, sta prerezala član gradbenega odbora za čistilno napravo Tone Štih in župan Srečko Ocvirk. Obnovljeno cesto sta z rezanjem traku simbolično predala namenu Milan Jamšek in predsednik krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj.

Na prireditvi so izrekli veliko zahval posameznikom, podjetjem in organizacijam za požrtvovalno delo pri gradnji ceste in čistilne naprave ter pri organizaciji končne prireditve.

M. L.

