Zagorelo tudi na deponiji v Puščavi - goreli so lesni sekanci

24.7.2017 | 06:45

To so lesni sekanci v zaloških Ekosistemih - v tamkajšnjem požaru jih je le majhen del ostal nedotaknjen ... (Foto: arhiv; J. A.)

Danes zgodaj zjutraj ob 3.56 uri je v Puščavi, občina Mokronog-Trebelno, zagorelo na deponiji lesnih sekancev. Gasilci PGD Mokronog in Šentrupert so s pomočjo lastnika sekancev z delovnimi stroji premetali večjo količino sekancev, odkrili središče požara in ga pogasili. Pri gašenju se je poškodoval gasilec, oskrbeli so ga reševalci ZD Trebnje. V času poročanja intervencija gašenja še traja.

Gorelo v naravi

Včeraj ob 9.03 je v bližni naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče in odpadni material. Požar na površini okoli sto kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Drnovo.

Ob 18.17 je v kraju Velika Dolina, občina Brežice, zagorelo v naravi. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili domačini. Gasilci PGD Velika Dolina in Obrežje so opravili ogled požarišča.

Veter podrl več dreves

Ob 15.59 je v ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki močan veter podrl in poškodoval več dreves. Gasilci PGD Metlika so očistili viseče veje, ki so ogrožale mimoidoče na območju kopališča. Stanje bodo danes dokončno sanirali delavci Komunale Metlika.

Tekla je voda

Ob 7.45 so gasilci PGD Sevnica na Prešernovi ulici v Sevnici s tehničnim posegom zaprli vodo.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Drašča vas, Klečet, Šmihel pri Žužemberku, Poljane pri Žužemberku, Dešeča vas, Budganja vas in Trške njive v občini Žužemberk, da zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju ne bo pitne vode v ponedeljek, 24. 7. 2017, predvidoma od 8.00 do 12.00. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

... ali elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vinji vrh - nizkonapetostni izvod Belinje med 8:00 in 12:00 uro ter TP Rigonce, Loče med 7:30 in 14:00 uro.

M. K.