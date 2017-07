Požarna straža na pogorišču, danes na delu kriminalisti

24.7.2017 | 08:35

Zalog - Gasilci lokalnega gasilskega društva so minulo noč stražili pogorišče požara, ki je v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu izbruhnil v četrtek popoldne. Sinoči je na kraju požara še vedno tlelo, kot je povedal direktor in poveljnik novomeškega gasilsko reševalnega centra Gregor Blažič, so gasili tlečo maso iz plastičnih odpadkov in lesnih sekancev, jo premetavali in premeščali.

Požarna straža bo območje morala predvidoma nadzirati še do konca tedna. Kot je za STA povedal župan občine Straža Dušan Krštinc, je trenutno na terenu še okoli 12 prostovoljnih gasilcev.

Ker se s požarišča še vedno kadi - čeprav že opazno manj, dim pa je manj viden, gasilci prebivalce bližnjih vasi še vedno opozarjajo, da naj se na prostem ne izpostavljajo in naj se držijo zaprtih prostorov.

Predvidoma za četrtek sklicana izredna seja

Svetniki Občine Straža, ki so si včeraj ogledali kraj požara, se bodo po besedah župana v četrtek sestali na izredni občinski seji. Pred tem pa morajo preveriti, kdaj bodo dobili rezultate vseh meritev.

Na Policijski upravi Novo mesto so potrdili, da se bodo danes na pogorišče odpravili tudi kriminalisti in preiskovalci, še poroča STA.

S.G.

Komentarji (11)

3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni razmišljanje zakaj pa ne stražijo tisti, ki so si izplačevali dodatke za pripravljenost

3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni straža Ni sicer navedeno, kdo bo stražo opravljal naprej, verjetno gasilci, vendar ves čas dogajanja se zdi, kot da V TEJ FIRMI NI ZAPOSLENIH !!

3h nazaj Oceni razmišljanje saj gasilci delajo in so na razpolago 24 ur,oni dihajo vso svinarijo in vmazanijo, ne tisti iz pripravljenosti, oni samo štejejo in nas imajo za ovce, do kdaj....

3h nazaj Oceni Kako so eni glupi straža!! Kaj misliš, so tam zaposleni nizko izobraženi delavci strokovno bolj usposobljeni, kot gasilci? Biti mogoče bil vesel, da ponovno vzplamti in da pri gašenju nekdo zaradi neusposobljenosti in pomanjkanja ustrezne opreme umre? Okolica pa naj se še naprej duši v strupenih oblakih dima??J

3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni občan Zadeva je prepletena vse povprek...lokalno in državno. Prebivalci MONM in okolice pa tiho in glavo v pesek..bravo Dolenjci.! natanko take stvari si zaslužimo s tem kar pohlevno podpiramo...živele volitve, predvsem lokalne!:)

3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni GREGA A NAM LAHKO KDO RAZLOŽI, ZAKAJ SE ŽAGAJO DREVESA NA GLAVNEM TRGU NASPROTI KAVARNE? IN KDO IMA PRAVICO ŽAGATI ZDRAVA DREVESA, KI SO TAM ŽE 50 LET? NAJBRŽ JE ZA TAK POSEG KAKŠNO DOVOLENJE PRISTOJNIH ORGANOV ALI SE MORDA MOTIM?

2h nazaj Oceni rambo Mislim da bomo morali te smrdljive laznjive in goljufive in kradljive miši loviti v vse smeri vse bo naenkrat začelo bežat in se skrivat v mišje luknje. Kolikor vidim bo l.2018 odprta velika sezona lova na dihurje, voluharje in hijene ter vse naravne in nenaravne škodljivce LD MONM!

2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Matija Goobec Mene pa zanima od kje so ti inšpektorji, kriminalisti in preiskovalni sodniki ki pridejo danes na ogled pogorišča- v Zalogu iz NM, Al so mogoče celo iz Celja sedeža podjetja Ekosistemi?

2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Inšpektorat za pravilno uporabo pisoarjev Kaj bodo kriminalisti po 4h dneh, ko je vsa dokumentacija pogorela, sploh naredili ?

2h nazaj Oceni teranko Po kakšni logiki lahko kmetijsko ministrstvo financira največje predelovalno smetišče v Sloveniji? Zgolj zaradi povezav židan kovačič? Židan kot minister bi moral odstopiti!

začetna predhodna Stran: 1/2 naslednja zadnja