Na krškem sodišču nadaljevanje sojenja za "Facebook umor"

24.7.2017 | 08:50

Aleš Olovec in Martin Kovač

Krško - Danes ob 9. uri naj bi se na krškem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje Alešu Olovcu in Martinu Kovaču, ki sta obtožena umora in neupravičenega snemanja.

Obtožnica ju bremeni, da sta v noči na 13. februar v neposredni bližini Kovačevega doma v Žabjeku v Podobčju tako hudo pretepla prijatelja Andreja Cekuto, da je ta zaradi poškodb dan pozneje umrl v UKC Ljubljana. Omenjena sta izživljanje snemala in ga predvajala na Facebooku.

Prejšnji teden, ko sta se zagovarjala, sta med drugim poudarila, da so bili vsi trije kritične noči močno pijani, saj so popivali več dni zapored, in da so že nekaj ur pred usodnim pretepom posneli dvoboj med Olovcem in Cekuto (tega naj bi se spomnil pokojni).

Izvedenec psihiatrične stroke Matej Kravos je med drugim povedal, da v tem primeru ni mogoče govoriti o neprištevnosti.

Med drugim naj bi danes zaslišali brata pokojnega Andreja Cekute, da bi se sojenje že končalo, pa ni za pričakovati.

J. A.