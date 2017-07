Novi dvojček Šrbića je bil tokrat premalo

24.7.2017 | 09:00

Foto: Grega Wernig

Kidričevo, Krško - Nogometaši Krškega so se iz gostovanja pri Aluminiju kljub dvema novima goloma Škrbića vrnili praznih rok. V dramatičnem razpletu so bili gostitelji srečnejši in spretnejši ter se na koncu veselili zmage s 4:2 (1:0).

Uvodni obračun drugega kroga Prve lige Telekom Slovenije je postregel z všečnim nogometom, v tekmi preobratov pa so smetano pobrali nogometaši iz Kidričevega. Aluminij je bil v prvem polčasu precej boljši nasprotnik, a je Krško z dvema goloma Škrbića - podobno kot na tekmi z Gorico ju je dosegel v razmaku dobrih petih minut in ostaja vodil na lestvici strelcev - kmalu po prihodu iz slačilnic vstalo kot feniks iz pepela. No, tokrat se Posavcem ni izšlo, saj je Aluminij v sami končnici uprizorili neverjeten preobrat in na koncu slavili s 4:2.

Dve vratnici za ogrevanje

Gostitelji so začeli napadalno in si v uvodnih petnajstih minutah priigrali dve izjemno lepi priložnosti. Prvo je po kombinirani akciji na desni strani zapravil Žiga Škoflek, ki je z desetih metrov sprožil pravi "projektil" in zadel vratnico, le tri minute kasneje pa je vajo ponovil tudi Vedran Mesec, na veliko srečo Posavcev pa je tudi on zadel le okvir vrat.

Izbranci domačega trenerja Slobodana Gruborja so imeli tudi v nadaljevanju pobudo, znova pa je bilo pred vrati gostov vroče v 16. minuti, a je po ostrem predložku Sanija Muminovića z leve strani nevarnost odpravil Jan Gorenc in žogo izbil v kot. Po zatišnem obdobju in igri med obema kazenskima prostoroma so gostitelji znova zagrozili v 27. minuti, po močnem strelu Sanina Muminovića pa se je z bravurozno obrambo izkazal gostujoči vratar Marko Zalokar.

Krško je imelo svoje trenutke

V prvi polovici tekme so bili Krčani v podrejenem položaju, v 32. minuti pa se je v lepi priložnosti nekoliko nenadejano znašel Tonči Mujan, najhuje pa je preprečil vratar Aluminija Luka Janžeković. Že v naslednjem napadu so Kidričani vendarle kronali svojo premoč: po uporabnem predložku Nemanje Jakšića z desne strani je bil v kazenskem prostoru najbolj iznajdljiv Derrick Mensah in z natančnim strelom po tleh svoje soigralce popeljal v vodstvo z 1:0.

V 39. minuti se je afriški nogometaš ponovno znašel v obetavni priložnosti, njegov strel z desetih metrov pa je šel prek vrat. V vsebinsko bogatem prvem polčasu so zadnjo veliko priložnost zapravili varovanci gostujočega trenerja Stipeta Bulajića, po bliskovitem nasprotnem napadu se je Marin Jurina sam znašel pred Janžekovićem, a je streljal prek vrat.

Škrbić pičil dvakrat

Začetek druge polovice tekme je minila v znamenju gostov, ki so vse bolj stiskali obroč pred domačimi vrati, predvsem aktiven pa je bil Škrbić. V 53. minuti je domači vratar Janžekovič po njegovem strelu preprečil izenačenje, štiri minute kasneje pa je bil nemočen. Levji delež je opravil Mujan, ki je lepo zaposlil Škrbića, ta pa je po natančnem strelu izenačil na 1:1. A gosti se s tem niso zadovoljili, v 63. minuti so znova izpeljali lepo akcijo po desni strani, ob pravem času na pravem mestu pa se ponovno znašel Škrbić in soigralce popeljal do vodstva z 2:1.

Nesrečni Krajcer

Gostitelji so v končnici tekmo povsem postavili na glavo in uprizorili prvovrsten preobrat. V 79. minuti je Škoflek - po predložku "rezervista" Alena Krajnca z leve strani - z glavo streljal mimo vrat, le dve minuti kasneje pa so gostitelji vendarle izpeljali učinkovito akcijo, ki jo je z golom kronal Mesec. A to je bil le uvod v razburljivo končnico: v 83. minuti je gostujoči branilec Marko Krajcer nespretno posredoval in presenetil nemočnega Janžekovića, končni izid za zmago s 4:2 pa je v 86. minuti postavil Marko Nunić.

Aluminij - Krško 4:2 (1:0)

Športni park Kidričevo, gledalcev 400, sodniki: Sagrković (Vrhnika), Pospeh (Ljubljana), Brezar (Kranj).

Strelci: 1:0 Mensah (33.), 1:1 Škrbić (57.), 1:2 Škrbić (63.), 2:2 Mesec (81.), 3:2 Krajcer (83./avtogol), 4:2 Nunić (86.).

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Martinović, Čagalj (od 74. Krajnc), Vezjak, Muminović, Petrovič (od 68. Vrbanec), Škoflek, Mesec, Tahiraj (od 70. Nunić), I. Mensah.

Krško: Zalokar, Jakolić, Gorenc, Krajcer, Šturm, Dušak (od 46. Kovačič), Jovanović (od 46. Diyoke), Mujan, Mandić (od 88. Nakić), Jurina, Škrbić.

* Izidi, 2. krog:

- nedelja, 23. julij:

Domžale - Celje 4:0 (2:0)

Gorica - Olimpija 0:2 (0:1)

- petek, 21. julij:

Aluminij - Krško 4:2 (1:0)

- sobota, 22. julij:

Triglav Kranj - Maribor 2:3 (0:0)

Rudar Velenje - Ankaran Hrvatini 3:1 (1:0)

- lestvica:

1. Olimpija 2 2 0 0 5:1 6

2. Rudar Velenje 2 2 0 0 5:2 6

3. Maribor 2 2 0 0 4:2 6

4. Domžale 2 1 0 1 5:2 3

5. Aluminij 2 1 0 1 4:3 3

6. Krško 2 1 0 1 4:5 3

7. Triglav Kranj 2 0 1 1 2:3 1

8. Ankaran Hrvatini 2 0 1 1 1:3 1

9. Gorica 2 0 0 2 1:4 0

10. Celje 2 0 0 2 1:7 0

B. B.

