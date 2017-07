Na Madžarsko po prve olimpijske izkušnje

24.7.2017 | 15:15

Slovenske barve bosta na EYOF-u zastopala tudi kolesarja Adrie Mobil Jan Bevc in Boštjan Murn. (Foto: Damir Kovačič)

Györ, Novo mesto - V madžarskem Györu se je včeraj s slovesnostjo začel olimpijski 17. festival evropske mladine - EYOF, na katerem bo Slovenijo zastopalo 73 športnikov in športnic. Nastopili bodo v devetih športnih panogah: atletika, kajak-kanu, cestno kolesarstvo, gimnastika, rokomet, judo, plavanje, tenis, odbojka. Slovenskih predstavnikov ne bo zgolj v košarki.

Številčna slovenska odprava je iz Zreč, kjer se je predstavila javnosti, odpotovala v Györ. (Foto: Aleš Fevžer)

V dresu slovenske reprezentance se na največjem športnem dogodku za mlade športnike, stare med 15. in 18. letom, za čim boljše uvrstitve potegujejo tudi mladi športniki in športnice iz naše regije.

V tenisu bo ena od kandidatk za medaljo Novomeščanka Živa Falkner, ki navdušuje z odličnimi igrami tudi na mednarodnih turnirjih. V atletiki bo v teku na 100 metrov Slovenijo zastopal atlet Krke Matevž Šuštaršič, v slovenskem rokometnem moštvu pa so tudi mladi upi MRK Krka Jaka Plut, Domen Hvastija in Kristjan Windischer ter Krčani Timotej Grmšek, Peter Šiško in Nik Rantah. Kolesarja Adrie Mobil Jan Bevc in Boštjan Murn bosta prav tako dala vse od sebe – na cestni dirki in vožnji na čas.

"Nastopa na EYOF - u se zelo veselim, saj je tekmovanje na zelo visokem nivoju. Upam, da bom dosegel dober rezultat saj se bom potrudil po svojih najboljših močeh," je dejal Murn. Prav tako se tekmovanja veseli Bevc, ki ne skriva visokih pričakovanj: "Nastop na olimpijskih igrah za mlade že nestrpno pričakujem, saj je to moja največja dika v karieri. Moja želja je, da zmagam. Veliko sreče želim tudi mojemu klubskemu kolegu Boštjanu Murnu in Merku Jeretini iz Roga ter vsej slovenski odpravi."

Danes talent, v prihodnosti idol

Na tokratnem Olimpijskem festivalu evropske mladine bo sicer nastopilo približno 1500 športnikov in športnic iz 50-ih držav, slogan letošnjih iger pa se glasi: ''Danes talent, v prihodnosti idol'' (“Talent now, idol in the future”). Tekmovanja, ki so se začela danes, bodo potekala do sobote.

S.G.