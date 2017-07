Kokalović končal z zlatom, Hribar popravil rekord, Vrščaju pa dva naslova

24.7.2017 | 11:45

Gregor Kokalović je na odprtem DP tekel zadnjo tekmo kariere. (Foto: B. B.)

Tadej Hribar je popravil osebni rekord. (Foto: B. B.)

Tinkara Zalokar se je svojemu najboljšemu izidu na 100 m približala na 4 stotinke, še ena več pa jo je ločila od klubskega rekorda Katke Jankovič iz leta 1998. (Foto: B. B.)

Celje, Novo mesto - Na odprtem državnem prvenstvu v atletiki za člane, ki je bilo minuli konec tedna v Celju, so atleti Krke osvojili kar 11 medalj, od tega tri zlate. S tremi bronastimi medaljami so lahko s prvenstvom zadovoljni tudi v Dolenjskih Toplicah, manj v AK Brežice, ki je bogatejši le za en bron. Na prvenstvu se je z državnima naslovoma v skoku v daljino in troskoku proslavil tudi Črnomaljec Žiga Vrščaj, ki sicer tekmuje za ljubljanski Mass.

Krkaši s kopico medalj

Naslove za Krko so osvojili: Tadej Hribar, ki je v metu diska popravil svoj osebni rekord na 57,98; Klara Ljubi v teku na 5.000 m (19:31,28); in moška štafeta 4x100 m (42,05) v postavi Tilen Ovniček, Blaž Murn, Blaž Brulc in Gregor Kokalović, za katerega je bila to tudi zadnja tekma v karieri.

Malo pred tem je najboljši sprinter v zgodovini Krke osvojil tudi svojo zadnjo posamično medaljo, in sicer v zanj ne ravno tipični disciplini 110 m z ovirami, kjer je s časom 15,66 zasedel drugo mesto.

Z dvema medaljama, obema srebrnika, se je iz Celja vrnili tudi Matjaž Pregrat, ki je v teku na 3000 m z zaprekami dosegel rezultat 9:42,42, na 1.500 m pa 3:58,62. S srebrom so se ovenčali tudi: Martin Gradišek, troskok (14,80), Tinkara Zalokar, 100 m (12,23) in Breda Škedelj, 5000 m (20:22,59).

Poleg treh zlatih in šestih srebrnih so krkaši osvojili še dva brona, in sicer je Klara Ljubi naslovu na 5.000 m dodala še tretje mesto na 3.000 m (10:40,57), Blaž Brulc pa si je poleg zlata v štafeti pritekel še tretje mesto v teku na 100 m (10,76).

Vrščaju dva naslova

Brežičani so v Celju nastopali z maloštevilno zasedbo, edino medaljo pa je osvojila Leda Krošelj, ki je v skoku s palico preskočila 3,60 m in končala na tretjem mestu.

Tudi zasedba Dolenjskih Toplic je bila maloštevilna, a zato toliko bolj uspešna: Matevž Cimermančič je v teku na 3.000 z zaprekami zasedel tretje mesto (9:45,38), Lea Pavlin je bila tretja v skoku v daljino (5,34), bronasta bron z državnega prvenstva pa je osvojila tudi Merisha Kazić v troskoku (12,09) pa je.

Sijajno prvenstvo je tudi za 24-letnim Belokranjcem Žigo Vrščajem (Mass), ki je v troskoku v močnem vetru (+ 5,1 m/s) dosegel svoj najboljši izid v karieri, 15,19, v skoku v daljino pa 7,37, kar je bilo dovolj za dva naslova državnega prvaka.

B. Blaić