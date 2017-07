Krkaši letos v drugi ABA ligi, z Rebcem sporazumno prekinili sodelovanje

24.7.2017

Matic Rebec prihodnje leto ne bo član KK Krka. (Foto: I.V./arhiv DL)

Novo mesto - V Košarkarskem klubu Krka bodo v novi sezoni pretežno domači igralci, člansko moštvo bo vodil Simon Petrov, v klubu pa napovedujejo igranje v novo ustanovljeni drugi ABA ligi.

Kot so sporočili iz kluba, je bila glavna usmeritev pri sestavi članske ekipe, da se v ekipo vključi čim več v klubu vzgojenih igralcev. Tako od lanske ekipe ostajajo Klemen Kužnik, Miha Škedelj, Jure Ritlop in Žiga Dimec, v ekipi pa bo še nekaj domačih mladih upov.

Z Maticem Rebcem, ki je še imel veljavno pogodbo, so se dogovorili za sporazumno prekinitev sodelovanja, o višini morebitne odškodnine pa ne poročajo. Bo pa v sredo zvečer zasedal upravni odbor kluba. Po seji bo znana dokončna sestava ekipe in strokovnega štaba ter cilji za sezono 2017-2018.

Poleg državnega prvenstva tudi mednarodne tekme

Kot dolgoletni član ABA lige in tretjeuvrščena ekipa v lanskem državnem prvenstvu so v KK Krka prejeli povabilo ABA lige v njihovo 2. ligo. Ta naj bi bila danes potrjena na skupščini ABA lige, krkaši pa so povabilo sprejeli.

S.G.