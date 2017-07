Direktor Ekosistemov in kriminalisti na požarišču; previdno z vrtninami in gibanjem na prostem

Novo mesto, Zalog - Na prizorišču požara v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu so danes na delu kriminalisti in preiskovalci, pa tudi direktor družbe Ekosistemi Gregor Kovačič.

Kot so pisno sporočili iz podjetja, je bil Kovačič na prizorišču požara že tisti večer, ko je požar izbruhnil, in je skupaj z zaposlenimi urejal vsa operativna vprašanja reševanja mobilne in ostale opreme ter osnovnih sredstev, bil je tudi v kontaktu z županom občine Straža Dušanom Krštincem. Prav tako je bil naslednji dan v kontaktu z vodjem intervencije gašenja požara na samem prizorišču.

Dodatna priporočila za zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje pa prebivalcem Zaloga in okoliških krajev še vedno odsvetuje intenzivno gibanje na prostem in uporabo zrelih vrtnin, ki so bile izpostavljene dimu. Otroci naj se ne dotikajo predmetov, ki bi lahko bili onesnaženi. Kot so zapisali na NIJZ, je najmlajše treba opozarjati in nadzorovati, da si umazanih rok ne dajejo v usta. Nujno je tudi dobro umivanje rok.

Prav tako svetujejo, da pred uporabo solate, paradižnika, bučk, kumar, radiča, blitve, špinače, rukole, peteršilja, zelene in paprike z vrtov prebivalci počakajo na rezultate analiz in objavo nadaljnjih navodil.

Odsvetujejo tudi intenzivno gibanje, športne in rekreativne prireditve na prostem na območjih, kjer se še vidi in voha dim iz tleče deponije. Ravno tako naj prebivalci tovrstnih aktivnosti ne izvajajo na prašnih površinah, ki so bile pod vplivom požara.

Odpiranje oken in zračenje prostorov je treba prilagajati smeri vetra, ki širi dima in smrad od požarišča, še opominjajo na NIJZ.

Po aktivnostih na prostem pred vstopom v domovanje na NIJZ priporočajo stepanje prahu z obleke in čiščenje ali menjavo obutve, da bi čim manj prahu in zemlje zanesli v bivalne prostore. Pred vstopom v bivalne prostore je treba z mokro krpo obrisati tudi hišne ljubljenčke in poskrbeti, da se ti ne zadržujejo na onesnaženih območjih, dokler ta niso očiščena.

Svetujejo tudi čiščenje onesnaženih zunanjih površin, ki so bile izpostavljene požaru, posebno pozornost pa je treba nameniti površinam, na katerih se zadržujejo otroci. Mokre krpe oz. papirnate brisače naj prebivalci po čiščenju odložijo v plastične vreče in zavržejo med komunalne odpadke.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 7h nazaj Oceni Kar nekaj a ne Kaj ta Knafelj nima kaj počet doma? 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Krajanka Kateri kraji so okoliški kraji, ki so onesnaženi?. Prosim, navedite imensko!I 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Dirty old town @Krajanka. To misliš slišat od Macedonijevega/ih trobil, ki jih ima v šahu? Never:. Bodi no resna. DL napiše tisto kar Rotovž dovol, buh ne dej kaj po svoje...grejo glave takoj:) Zato ti povem da sprašuješ na napačnem mestu, draga moja :) Logično pa si lahko povemo sami da je onesnaženo TUDI NM. Dim in smrad ki smo ga vohali 4 dni ni dovolj:) Pa saj vem da to veš, le hočem ti dopovedat da je škoda energije kar se tiče DL. Ne smejo povedat. Ne upajo se. Konec.Pa saj tudi to že vsi vemo po NM....nič novega. Preglej samo prijavljene komentatorje