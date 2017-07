Preiskava vzroka požara v teku, civilna iniciativa napoveduje tožbe in protestni shod

24.7.2017 | 20:15

Kriminalistična preiskava je v teku, trajala bo več dni. (Foto: J.A.)

Zalog - Kot smo poročali, so na prizorišču požara v podjetju Ekosistemu danes s svojim delom začeli kriminalisti in preiskovalci. Ogled požarišča zaradi obsežnosti četrtkovega požara v minulih dneh še ni bil mogoč, danes pa so ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto in forenziki Nacionalnega forenzičnega laboratorija že opravili prve aktivnosti.

Zaključka preiskave zaradi zahtevnosti primera časovno ne morejo napovedovati, bodo pa kriminalisti o svojih ugotovitvah seznanjali pristojno tožilstvo, so zapisali na Policijski upravi Novo mesto. Ogled kraja požara naj bi sicer trajal več dni, še poroča STA.

Prebivalci pripravljajo protestni shod

V Civilni iniciativi Zalog-Loke pa nameravajo vložiti tožbe tako proti lastniku, kot tudi proti lokalnim oblastem in državi, je za POP TV povedal predstavnik civilne iniciative Zalog-Loke Franc Plut. Ustanovili so tudi krizni štab, ki bo zadevo s tožbo vodil, v petek pa pripravlja protestni shod, na katerem bodo prebrali in podpisovali peticijo. Podpise bodo nato začeli zbirati tudi po vseh občinah v ožjem prizadetem območju, je poudaril Plut. Če ne bodo zadeve rešili na domačem terenu, so se pripravljeni obrniti tudi na Evropsko unijo, je dodal.

S.G.