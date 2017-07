V Župelevcu padel motorist; v Metliki zagorela kuhinja

Včeraj ob 7.22 uri je na cesti Dvor—Žužemberk, pred naseljem Žužemberk, osebno vozilo zapeljalo s ceste na brežino, prebilo zaščitno ograjo in se zaletelo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili nazaj na cestišče, nudili pomoč delavcem vlečne službe in policistom. Poškodovanih ni bilo.

Ob 12.50 je v Župelevcu, občina Brežice, padel motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri oskrbi in prenosu poškodovanca in odklopili akumulator. Reševalci so motorista prepeljali v SB Brežice.

Gorelo v kuhinji

Ob 9.57 je v Badovinčevi ulici v Metliki gorelo v kuhinji stanovanjske stavbe. Požar je bil do prihoda gasilcev že pogašen. Gasilci PGD Metlika so pregledali prostore s termo kamero, iz objekta odstranili ožgane predmete in prezračili prostore. Poškodovanih ni bilo.

Pregreta klimatska naprava

Ob 11.10 se je na Krošnjarski poti, občina Ribnica, kadilo zaradi pregretja iz klimatske naprave oskrbovanega stanovanja doma starejših občanov. Gasilci PGD Ribnica so izklopili klimatsko napravo iz električnega omrežja, zadimljene prostore prezračili in jih preventivno pregledali.

Požari v naravi

Ob 13.22 so v naselju Brdarci, občina Črnomelj, gorele ciprese in podrast. Gasilci PGD Dragatuš so omejili in pogasili požar na površini 70 kvadratnih metrov.

Ob 22.38 je zagorelo na divjem odlagališču odpadkov v Poganški ulici v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili goreče odpadke na skupni površini okoli 30 kvadratnih metrov.

Iztekalo kurilno olje

Ob 9.18 je v Kolodvorski ulici v Krškem v kleti stanovanjske hiše iztekalo kurilno olje iz kovinskega soda. Gasilci PGE Krško so prečrpali in odstranili dva kovinska soda, v katetrih je bilo 80 litrov kurilnega olja in nafte.

Vetrolom

Ob 11.51 je v naselju Šutna, občina Krško, podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci komunalnega podjetja

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOŠI in TP GOR. GRIBLJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, TP POBREŽJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Sevnica med 7.45 in 9. uro na območju TP Veliki vrh, med 9.15 in 10.30 uro na območju TP Vozenk, med 11.15 in 12.45 uro na območju TP Vrsa in med 12.45 in 14. uro na območju TP Zavratec Ribniki; na področju nadzorništva Brežice med 7.30 in 14. uro na območju TP Rigonce in Loče in med 7.30 in 14. uro na območju TP Brežice Kolodvor izvod Agromehanika ter na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP Sloka cesta.

