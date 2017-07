Prebivalci Zaloga in okolice ogorčeni, zahtevajo takojšnje ukrepe tudi s strani vlade

25.7.2017 | 09:00

Novo mesto, Zalog - Aleš Plut, predstavnik Regijskega društva ekološkega gibanja (RDEG) Ivančna Gorica, člani Civilne iniciative Zalog - Loke, Kulturno politično društvo Svoboda, Združenje borcev za vrednote NOB, KO Straža ter številni zunanji sodelavci, občani in prostovoljci so na predsednika vlade Mira Cerarja naslovili odprto pismo, v katerem ga sprašujejo, kaj konkretno je že storil v teh dneh in kaj konkretno še bo storil pri reševanju problematike uničenega obrata Ekosistemi Celje d. o. o. v Zalogu pri Novem mestu.

Od Cerarja zahtevajo, da v najkrajšem času sestavi posebno komisijo, krizni odbor, organ, sestavljen iz vseh pristojnih služb, ki v preteklosti niso opravile svojega dela, in v katerega morajo biti vključeni strokovnjaki in pristojni referenti ter odgovorni predstavniki javnih služb RS (inšpektorji vseh vej: okoljski, gradbeni, požarni …; pooblaščeni uslužbenci MOP, ARSO, pristojnih direkcij in sorodno).

Aleš Plut in somišljeniki v odprtem pismu pozivajo premierja Cerarja, da takoj ukrepa. (Foto: M.Ž., arhiv DL)

"Ta delovna skupina, v kateri ni prostora za politike, naj obišče teren, opravi pogovore s predstavniki krajanov, koordinira tudi kriminaliste in ostale preiskovalce, od njih zahteva rezultate celovite analize povzročene škode in ugotovitve krivde. Nato naj koordinira pristojne službe, da se podjetju odvzame vsa dovoljenja in obrat zapre. Po zaprtju naj s strokovnimi službami zasnuje projekt celovite ekološke in gradbene sanacije, v kateri mora biti vključena tudi podrobna analiza prvotne sanacije(sondiranje), ko se je v nekdanje opuščene glinokope po navedbah prič zakopalo vse vrste odpadkov, verjetno tudi nevarnih. Izvedbo sanacije naj ta organ sprotno nadzira, ves čas obstoja mesečno poroča sprotno opravljeno delo medijem in po končani sanaciji območja odda in javno predstavi končno poročilo. Pričakujemo, da bo strošek vseh aktivnosti pri gašenju požara in celoviti sanaciji obrata nosilo podjetje Ekosistemi Celje d.o.o., vključno z drugimi lastniki, torej celotna korporacija. Vse to naj se predstavi javno in transparentno," izpostavljajo v pismu.

Kot dodajajo, niso nikoli uradno nasprotovali prisotnosti obrata Ekosistemi v tem kraju. Zahtevali so le strokovno in dokončno sanacijo bivše opekarne ter izgradnjo sodobnega centra za predelovanje nenevarnih odpadkov, ki bo že na prvi pogled ugleden, urejen po strogih smernicah, opremljen z najnovejšo in najčistejšo tehnologijo (kot to zahtevajo direktive) in svoji občutljivi okolici popolnoma nenevaren.

"Zdaj, ko smo bili tako grdo prevarani s strani kriminalnega podjetja in vladnih služb, ki jim ne zaupamo več; ko se je zgodila nepopravljiva katastrofa, ki je povzročila neizmerno žalost in ogorčenje, predvsem pa gnev občanov več prizadetih občin (Straža, Novo mesto, Dolenjske Toplice…) in tako rekoč vseh državljanov Slovenije, odločno spreminjamo svojo zahtevo: Zahtevamo, da se obrat ustavi in celovito sanira, odgovorne predstavnike Ekosistemi Celje d.o.o. kazensko preganja in drago kaznuje ter podjetje odstrani iz naših krajev, OPPN za gospodarsko cono Zalog pa spremeni tako, da ne bo dovoljenega zbiranja, skladiščenja in predelovanja niti nenevarnih, kaj šele nevarnih odpadkov!" so še zapisali v odprtem pismu.

Poudarjajo, da v kolikor ne bo zadoščeno njihovi pobudi na zahtevan ali podobno zadovoljiv način, napovedujejo številne tožbe.

S.G.

starejši najprej

Komentarji (9)

novomeščanka: Bravo Aleš, le vztrajno naprej! Podpiram imenovanje komisije, plačana pa naj bo, ko bodo pozitivni rezultati!!!

Dirty old town: G Plut za številna dovoljenja in nadzor je kompetentna tudi "mestna občina" NM. Številni organi nadzora in raznih dovoljenj za obratovanje tega kriminalnega podjetja so posredno ali neposredno vezani tudi za inštitucije v MONM! Torej tudi in predvsem naj se najprej razišče in ukrepa v to smer - najprej doma! Najprej smo tu naredili sranje ker smo dovolili in nismo kontrolirali - logično mar ne?????? Torej osebe na najvišjih funkcijah MONM in občin v okolici ! ( Straža, Nm) nato usmerjat puščice v Lj! Pred svojim pragom najprej pometat če so JAJCA! Smrad začenja vedno lokalno in se širi globalno...

Dirty old town: In še bi povprašal dalje, kaj pa slavni NM CEROD misli o zadnjih dogodkih? Zanimivo bi bilo slišati tudi njihovo velecenjeno strokovno mnenje o tem. Nismo ga zasledili te dni? Pa saj so oni najbolj kompetentni za to stroko - dir .komunale itd..zanimivo bi bilo njega slišati, kaj poreče o tem zastrupljanju v MONM in širše?

Blaž: Tudi Šentjernejčani podpiramo prebivalce Zaloga in Lokev in njihova civilna gibanja. Dim se je namreč valil tudi nad celotno šentjernejsko dolino!!!

Dirty old town: Da se ne zastopimo narobe, normalno da se vsak primer najprej razišče v najbližji okolici, nato se po potrebi mreža širi dalje..g. Plut, mar ne ? Vkolikor se izvaja drugače se to lahko interpretira ali kot veliko šalabajzerstvo ali namensko zavajanje.. Dejstvo je, da se je zastrupljalo s tem požarom odpadkov ( kakšnih natanko?) širšo okolico Nm. Tistih par km ne more zadeve locirati le na prebivalce Zaloga in okolice. Odgovornost je veliko širša kot je tudi zastrupljanje veliko večje in obširnejše kot je okolica Zaloga! Torej se tiče kompletnega Nm in okoliških prebivalcev...

Blaž: G. Dirty old town, to problematiko je potrebno reševati na najvišjem nivoju, to je na nivoju države in njenih institucij in vodstev. Lokalna vodstva((občine)so pri tako veliki problematiki povsem bosi in nemočni)... Potrebna je simbioza med vsemi občinami dolenjske, torej župani in vsemi prebivalci teh občin in skupen nastop... Le tako se bo morda kaj premaknilo, poudarjam morda....

Dirty old town: Okej Blaž. Delno se strinjam. Hipotetično vprašanje pa glasi kako boš vodil bitko proti svojim? Ja? ? razumeš? Ti ki jih omenjaš namreč.. Tu je kup omahljivcev , upogljivih mehkušcev ki se podrejajo oz. zapirajo le lastne interese. Taki ne bodo nikoli za narod ko pride do takih težav. Narod mora sam pravico vzet v svoje roke. Sicer mi pa naštej od omenjenih kateri bo z jajci zastopal narod pri tej zadevi ? Ime prosim? macedoni? hvala za odgovor. Ga že vem.:)

Andreja: BRAVO ,TAKO SE DELA !!!! Pozabili pa ste da imate v Cegelnici še večji stru ,ki lazi po nebu vsak dan .Samo se ga ne vidi !!!!

Blaž: Dirty old town, kar se županov tiče se bo sedaj pokazalo ali so na položajih zaradi ljudi in za ljudi ali pa so hlapci vladni politiki.... Če bi bil jaz župan, bi že zdavnaj sklical širši krizni sestanek vseh okoliških občin in tam bi se doreklo in sprejelo sklepe kaj in kako.... Roko na srce, župani pa res niso krivi, če neko podjetje nima urejene požarne varnosti, odvodnjvanja in čičenje izcednih vod in tako naprej...za to je v prvi vrsti odgovoren LASTNIK in druge druge institucije v državi....