Naravne kopalne vode primerne za osvežitev

25.7.2017 | 13:10

V Krki se lahko kopate na več mestih, Kostanjevica je med najbolj priljubljenimi. (Foto: B.B.)

Novo mesto - Sodeč po meritvah in analizah, ki jih je v zadnjem obdobju opravil novomeški oddelek Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je kopanje na urejenih kopališčih v Krki, Kolpi, Temenici in Mirni varno. Enako velja za Gramozno jamo Boršt v občini Brežice. Kot je sporočil Dušan Harlander, so vzorčenje opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom.

V letu 2017 so odvzeli skupno 30 vzorcev vod iz rek ter opravili terenske, mikrobiološke in kemične analize. Vzorčenje so izvedli 28. in 29. junija, zaradi nekaterih slabih (mikrobioloških) rezultatov pa so ga ponovili 17. in 18. julija. V času odvzema vzorcev vod je bil vodostaj rek normalen, vreme stabilno, temperature zraka pa značilne za to obdobje v letu. Temperature vseh pregledanih rečnih vod so bile med približno 17 in 26 stopinjami Celzija, kar je značilno za poletno kopalno obdobje.

Vode iz vseh rek so bile na vseh odvzemnih mestih brez oz. za reko značilnega vonja, bistre in prosojne do dna, brez neobičajnih posebnosti. Izjema je reka Krka, ki je postajala nizvodno vse bolj rjava zaradi cvetenja kremenastih alg.

Krka je tako po meritvah, ki jih je opravil novomeški oddelek Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, primerna za kopanje tudi v Soteski (nad jezom), na Brodu, tudi na novomeški Loki, v Mačkovcu (Termotehnika), na Otočcu (jasa in kamp), v Dobravi (pod mostom), Kostanjevici, Karlčah, Podbočju (nad mostom) in Velikih Malencah, SRC Grič.

Kolpa, ki velja za eno najbolj čistih rek v Sloveniji, je ob že znanih in priljubljenih kopališčih primerna za kopanje tudi v Križevski vasi (kamp) in Želebeju (nad jezom).

V skladu z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda so za poletne vodne užitke primerne tudi reka Mirna (kopališče), gramozna jama Boršt in Temenica (kopališče).

Za spremljanje kakovosti kopalnih voda je sicer na voljo aplikacija Agencije za okolje (ARSO), iz katere je razvidno, da je denimo Krka primerna za kopanje tudi v Žužemberku in v Straži (jez), prav tako velja za Kolpo, da je primerna za kopanje na vseh večjih in urejenih kopališčih (Metlika, Podzemelj, Griblje, Pobrežje, Adlešiči, Vinica, Sodevci...).

Primerne za kopanje, na pa tudi za pitje

Velja pa izpostaviti, da vode iz rek ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane. Priporočljivo je tudi prhanje po kopanju z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Še posebej je treba biti previden pri skokih v vodo, posebna pozornost pa naj bo usmerjena na male neplavalce in čofotalce, ki jih ne smemo nikakor pustiti same in brez nadzora v bližini rek ali drugih vodnih površin.

S. G.