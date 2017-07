Po 900 urah prostovoljnega dela veseli nove pridobitve

25.7.2017 | 10:10

Ne le novo garažo, tudi nov kombi imajo gasilci PGD Vrhovo.

Vrhovo - Gasilci Prostvoljnega gasilskega društva Vrhovo v Gasilski zvezi Radeče so za njihovim domačim gasilskim domom postavili nov objekt, v katerem bo osrednji prostor imel nov gasilski kombi.

V projekt izdelave novega objekta je bilo vloženih 900 ur prostovoljnega dela, med najbolj zavzetimi posamezniki pri raznovrstnih delih pa so bili Rudi Jevševar, Alojz Kmetič, Marjan Pinosa in Nande Zupanec. Predsednik PGD Vrhovo, Rudi Jevševar, je posebej izpostavil mladince njihovega društva, ki so z vso resnostjo pristopili k pomoči in dokazali, da bodo skrbno in vestno nadaljevali že začrtano pot vrhovškega gasilstva.

Številni prostovoljci so sodelovali pri gradnji garaže, v kateri bo odslej novo gasilsko vozilo.

Na pomoč so kot donatorji priskočili tudi nekateri bližnji obrtniki. Tako je Janez Pungerčar iz Tržišča priskrbel in dostavil gramoz ter z ustrezno gradbeno mehanizacijo utrdil podlago, Jože Prah iz Zavoda za gozdove je pomagal, da so gasilci dobili del okroglega lesa za ostrešje, Komunala Radeče je uredila izkop in odvoz odpadnega materiala, Anton Pucelj je izdelal okna, Viki Strojanšek, ki sicer ni gasilec, pa je podaril 52 ur svojega dela.

6. julija so zaključek del z zakusko in zdravico zaokrožili gasilci PGD Vrhovo, predsednik GZ Radeče, Rado Mrežar, državnozborski poslanec, Matjaž Han, župan Občine Radeče, Tomaž Režun, direktorica Občinske uprave Občine Radeče, Brigita Stopar in višji svetovalec za gospodarstvo na Občini Radeče, Dalibor Crljenkovič.

Slabih deset tisočakov vredna naložba v postavitev garažnega objekta bo uradno predana svojemu namenu 12. avgusta 2017, ko bodo v PGD Vrhovo slovesno prevzeli še eno pomembno pridobitev, gasilsko vozilo za prevoz moštva (kombi), vredno približno 40.000 evrov. Ob uradni predaji pripravljajo še veselico z Okroglimi muzikanti in gasilsko tekmovanje.

