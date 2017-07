Huje poškodovan 17-letni motorist; več nesreč tudi z udeležbo kolesarjev

Danes zjutraj malce pred 7. uro se je v naselju Ponikve pri Studencu, v občini Sevnica, zgodila nova prometna nesreča z udeležbo motorista. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, sta bila v nesreči udeležena voznik motornega kolesa in voznik kombiniranega vozila. Po trčenju je 17-letni motorist padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, policisti pa okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Z motorjem huje poškodovan končal na travniku



Brežiški policisti so bili včeraj nekaj pred 13. uro obveščeni o prometni nesreči v kraju Bojsno. 42-letni motorist iz Češke je vozil motorno kolo BMW 1200R iz smeri Bizeljskega proti Brežicam. V levem ovinku v kraju Župelevec je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal na travnik. Huje poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.



Več nesreč tudi z udeležbo kolesarjev

Sevniški policisti pa so bili iz brežiške bolnišnice obveščeni, da so oskrbeli moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Ugotovili so, da je 35-letni kolesar pri Boštanju v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču. V nesreči se je lažje poškodoval.

Na cesti v Stavči vasi na območju Dolenjskih Toplic pa se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva kolesarja. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 52-letni kolesar, ki je ob vključevanju s stranske na prednostno cesto in izsilil prednost 49-letnemu kolesarju. Ta je po trčenju padel in se huje poškodoval.

Vlom v avto

Na dvorišču stanovanjske hiše v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo

vlomil v osebni avtomobil iz iz predala ukradel denarnico z dokumenti,

denarjem in bančnimi karticami. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

