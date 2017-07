Foto: Začetek prenove Šmihelskega mostu; gneče zaradi dopustov (še) ni

25.7.2017 | 11:30

Za pot iz Bršljina proti Šmihelu ali Drski boste v naslednjih dneh morali izbrati drugo pot, Šmihelski most čez Krko je namreč zaprt za motorni promet. (Foto: Mojca Žnidaršič)

Novo mesto - Kot smo že poročali, je prometno najbolj obremenjeni Šmihelski most v Novem mestu od danes pa predvidoma do 20. avgusta zaprt za motorni promet. Zaradi gubanja asfaltnega cestnega plašča je treba cestišče vsakih nekaj let popravljati, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni pa je v začetku meseca povedal, da se bodo temeljiteje lotili tudi prenove hidroizolacije.

Delavci novomeškega CGP-ja so danes dopoldne že začeli s prvimi deli, ki bodo obsegala celoten del cestišča. Ker pa je čas dopustov in šolskih počitnic, gneče zaenkrat še ni.

Spremenjen prometni režim

Obvoz je ustrezno označen in urejen po Kandijski, Levičnikovi in Seidlovi cesti. Za osebna in tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, je obvoz možen tudi skozi mestno jedro.

Mestna občina Novo mesto bo sicer za prenovo Šmihelskega mostu odštela približno 170.000 evrov (brez DDV).

S. G.

