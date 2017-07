Župan hvaležen za številno in nesebično pomoč pri gašenju požara

25.7.2017 | 14:30

Krštinc, ki je sodeloval pri gašenju požara, izpostavlja, da brez zagnanosti in pripravljenosti na pomoč, požara ne bi uspelo pogasiti v treh dneh. (Foto: J.A.)

Straža - Župan občine Straža Dušan Krštinc se je v današnji izjavi za javnost iskreno zahvalil številnim gasilcem, policistom, združenjem, inštitucijam, občanom in občankam ter mnogim drugim posameznikom, ki so pomagali pri gašenju požara v prostorih podružnice za predelavo odpadkov podjetja Ekosistemi v Zalogu.

Gasilci so po mnenju župana pokazali svojo visoko strokovno usposobljenost, sodelovanje, nesebično pripravljenost pomagati in pri tem vložili nadčloveške napore. (Foto: J.A., arhiv DL)

"Pokazali so svojo visoko strokovno usposobljenost, sodelovanje, nesebično pripravljenost pomagati in pri tem vložili nadčloveške napore," je za gasilce, ki so bili v minulih dneh najbolj aktivni, izpostavil Krštinc. "Zato se sedaj, ko je najhuje za nami, želim zahvaliti GRC Novo mesto za interveniranje in odlično vodenje intervencije, še posebej poveljniku in vodji intervencije Gregorju Blažiču ter operativnim vodjem Robertu Janežiču, Janezu Mikliču in Dejanu Škrubeju, operativcem domačih dveh društev PGD Vavta vas in Dolenja Straža, prostovoljnim gasilcem 60 društev za odzivnost, sodelovanje na intervenciji, za opremo in za upoštevanje navodil. Hvala Gasilskim zvezam Novo mesto, Šentjernej in Trebnje."

Kot je v pismu zahvale še dejal Krštinc, je bil zaradi številnih, ki so nesebično pomagali, požar obvladan v treh dneh, čeprav se je glede na zahtevnost požara na začetku zdelo, kot da ga sploh ne bo možno pogasiti. "Slovenci še zmeraj znamo skupiti skupaj in si pomagati," je svoje misli strnil straški župan.

S. G.