Zaradi del v sredo in četrtek popolna zapora ceste Novo mesto - Metlika

25.7.2017 | 17:50

Novo mesto - Zaradi vzdrževalnih del bo državna cesta Novo mesto - Metlika predvidoma od jutri od 8. ure zjutraj do četrtka do 24. ure popolnoma zaprta. Na odseku te ceste, na prelazu Vahta, bodo namreč preplastili cestišče.

Sočasno potekajo tudi dela na Šmihelskem mostu, zato bo obvoz urejen po Kandijski cesti (v smeri Dolenjskih Toplic), so sporočili z novomeške občine. Ker bi lahko prihajalo do zastojev, občane in vse, ki na delo prihajajo po tej cesti, naprošajo, da ustrezno prilagodijo svoje poti.

S. G.