Zagorelo v TPV; sinoči vetrolom in poplave

26.7.2017 | 07:05

Foto: arhiv DL

Na Kandijski cesti v Novem mestu, v podjetju TPV, je včeraj malo pred pol enajsto dopoldne zagorelo pri odsesovalni cevi prezračevalnega sistema za varilni aparat. Ogenj se ni razširil, prostori delavnice so bili le močno zadimljeni. Gasilci GRC Novo mesto so prezračili prostore in s termo kamero pregledali prezračevalni sistem.

Zagorelo na začasni deponiji

25. 7. 2017 ob 17.10 je zagorelo v Studencu, občina Trebnje, na začasni deponiji ožganega sena po požaru gospodarskega poslopja. Gasilci PGD Trebnje so seno premetali in ogenj, ki se je razširil po suhi travi na površini okoli 7500 kvadratnih metrov, pogasili.

Na AC trčili trije

Ob 17.56 se je na avtocesti po izvozu Novo mesto-vzhod, smer Brežice, zgodila prometna nesreča. V trčenju treh osebnih vozil se je ena oseba poškodovala. Reševalci ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče ter nudili pomoč reševalcem in ostalim službam.

Vetrolom

Ob 19.35 je na cesti Metlika-Črnomelj drevo na cesti oviralo promet. Razžagali in odstranili so ga dežurni delavci CGP Novo mesto. Veter je drevo podrl tudi na cesti Otovec-Talčji vrh ter v Ulici Sadež v Črnomlju.

Podobne težave so imeli tudi v Posavju. Ob 20.12 je pri naselju Rovišče pri Studencu, občina Sevnica, podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili dežurni delavci CGP Krško. Podrto drevje so odstranjevali tudi s ceste pri kraju Arto ter pri Čatežu ob Savi.

Poplave

Ob 19.30 je v Tržišču, občina Sevnica, meteorna voda poplavila dvorišče bencinskega servisa. Vodo so prečrpali gasilci PGD Tržišče.

Ob 20.36 je v Dalmatinovi ulici v Brežicah meteorna voda poplavila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Brežice.

Ob 19.56 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica očistili odtočne kanale.

Ob 19.52 je na Malih Poljanah, na cesti Zbure-Mokronog, občina Škocjan, meteorna voda naplavila les z deponije in pesek. Delavci cestnega podjetja CGP Novo mesto so cesto očistili.

Osje gnezdo s hiše

Ob 19.17 so gasilci PGD Obrežje na Bizeljski cesti v Brežicah s tehničnim posegom odstranili osje gnezdo s stanovanjske hiše.

Bili so brez vode

Ob 10.12 je prišlo do okvare na glavnem vodu pitne vode v naseljih Janeževa Gorca, Bošta in Okrogov na Bizeljskem v občini Brežice. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je napako odpravilo ob 14.30 uri.

Danes pa brez elektrike ...

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO na izvodu 2, ZUPANČIČ.

Distribucijska enota Krško - področje nadzorništva Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Rakovnik med 08.00 in 14.00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Zavode med 8. in 11. uro, na območju TP Slinovske njive med 11.30 in 12.30 uro in na območju TP Črneški vrh med 13. in 14. uro.

M. K.