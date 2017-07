Zakaj so požagali drevo sredi trga?

26.7.2017 | 08:35

Novo mesto - Pred nekaj dnevi nas je bralec obvestil, da so na novomeškem Glavnem trgu, pri Hotelu Center, nasproti Kavarne požagali eno od tamkajšnjih dreves. Preverili smo, ali je bila njegova odstranitev res potrebna.

Kot so nam sporočili z Mestne občine Novo mesto, so res odstranili drevo pred trgovino Mercator in Hotelom center. Odstranitev je bila nujna, ker se je drevo posušilo in je predstavljalo nevarnost za uporabnike parkirišč pod drevesom. Dovoljenje za odstranitev pa ni bilo potrebno.

Komentarji (7)

2h nazaj 3 (4) (1) (4)(1) Oceni občan Zanimivo, da se je posušilo ravno drevo pred hotelom?! Tako kot so se posušila drevesa na Florjanovem trgu, kjer so naredili parkirišče ... In kdo je ocenil, da se je posušilo drevo?

1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Dirty old town G. Macedoni, bi verjetno vedel kaj več povedati o vseh teh mogočnih in številnih sekanjih nič hudega motečih dreves po NM. Ne vem V Rimu je bil slavni požigalec in bolan človek cesar Neron, sodobnim sekalcem nedolžnih dreves v Nm se pa reče kako? mr. Lumberjack?

1h nazaj Oceni Jan Daj se ti malo umiri s takšnimi kretenskimi. Če je bilo posušeno je pravilno da se uredi. Je pa obvezno, da sedaj na istem mestu zasadijo novo drevo. Drugače pa je nateg, ja.

54m nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Parking pod drevesom Mene pa zanima, kako sta lahko na Glavnem trgu dva parkirnag rezervirana samo za hotel? A niso parkirišča na Glavnem trgu javna? Ta odnos do dreves v času macedonijevanja pa itak ni vreden komentarja, mislim, da je vsakemu vse jasno ...

50m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Parking pod drevesom Aja, a da bodo nadomestili to drevo? Ga bodo nadomestili na tak način, kot so onega, ki so ga požagali kako leto nazaj par metrov nižje? Z asfaltom?

44m nazaj Oceni Jan Sem se zmotil ni se treba umirit, saj je mesto res umazano in staro, pod to DNŠ bando, oprosti Dirty prav imaš. Povlećem nazaj ves svoj kretenizem ki ga izrekam drugim..in globoko obžalujem umor dreves po Nm iz različnih bolanih nagibov revanšizma in protekcionizma. Še enkrat opravičilo .

41m nazaj Oceni Jan Sam rečte pa kar hočete zelo lepo se vid zdaj ta tanov fensi hotelček CENTER, mar ne? ..lepo se vid napis, res. Čudovito .