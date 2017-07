Zlato za mlado plavalko, Murn najboljši Slovenec v vožnji na čas

26.7.2017 | 10:10

Sara Račnik je poskrbela za prvo medaljo na teh igrah. Zlato je osvojila v plavanju na 800 m prosto. (Foto: OKS)

Novo mesto, Györ - Za največje veselje na včerajšnjem drugem tekmovalnem dnevu na poletnem Olimpijskem festivalu evropske mladine na Madžarskem je poskrbela Sara Račnik, ki je osvojila prvo medaljo za Slovenijo na teh igrah. Pozno popoldne je s časom 8:42.70 na 800m prosto v finalu priplavala zlato kolajno. Saro čakajo še tekmovanja na 400m in 200m prosto.

Kot so sporočili iz naše reprezentance, je prirediteljem v ponedeljek kar precej ponagajalo vreme, v močnih nalivih je padala tudi toča, zaradi česar so morali nekaj tekmovanj na prostem prestaviti. Včeraj so pod streho vendarle spravili predviden program.

Kolesar Adrie Mobil Boštjan Murn (foto: arhiv KK Adria Mobil)

V vožnji na čas, ki je potekala po ulicah Györa, je bil od Slovencev najvišje uvrščen Boštjan Murn, sicer član novomeškega KK Adria Mobil, osvojil je 28. mesto. Slovenski rokometaši, med katerimi je tudi kar nekaj igralcev MRK Krka in RK Krško, so po tesni zmagi nad Islandijo (27:26) sinoči premagali še Španijo s 27:20. Nocoj jih čaka obračun proti Francozom.

Atlet Krke Matevž Šuštaršič je v ponedeljek nastopil v teku na 100 metrov, v kvalifikacijah je odtekel nov osebni rekord 11.34s in se uvrstil v polfinale, tam pa končal s tekmovanjem kot šestnajsti.

Matevž Šuštaršič, sicer član AK Krka, je slovenske barve zastopal v teku na 100 metrov, prebil se je do polfinala.

Danes je na vrsti 3. tekmovalni dan. Novomeška teniška igralka Živa Falkner trenutno igra obračun 2. kroga proti Španki Romero Gormaz, s Pio Lavrič pa jo čaka tudi še nastop v drugem krogu dvojic.

Več o samih igrah EYOF na uradni spletni strani, rezultate pa lahko preverite tukaj.

S. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni Športnik555 Bravo, čestitke vsem mladim Dolenjcem, Posavcem, ki zastopajo Slovenijo na tem tekmovanju ! Baje da imamo tudi na še enem velikem olimpijskem tekmovanju na Poljskem ki zdaj poteka na Svetovnih igrah edinega predstavnika Slovenije iz Nm v tajskem boksu Roka Eršteta . Kaj na DL nič ne vedo o tem? zanima me ker sem novico zasledil na vseh ostalih medijih? Tu se namreč nič ne da prebrati o tem uspešnem mladem športniku..? Preglej samo prijavljene komentatorje