Vinjen voznik ob skoraj 3000 evrov; zasegli orožje

26.7.2017 | 11:40

Foto: PP Črnomelj

Kot smo že poročali, se je včeraj nekaj pred 7. uro zjutraj na lokalni cesti pri naselju Ponikve pri Studencu na območju Sevnice zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista. Policisti PU Novo mesto so ugotovili, da je nesrečo povzročil 36-letni voznik tovornega vozila Volkswagen crafter, ki je v križišču ob zavijanju desno zapeljal skrajno levo in zaprl pot motoristu, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. 17-letni motorist je zaviral, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Ob zaviranju je izgubil oblast nad motorjem, padel po vozišču in obležal pod tovornim vozilom. Hudo poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana.

Vinjena vozila po avtocesti in se zaletela v dva avtomobila

Včeraj okoli 18. ure se je zgodila prometna nesreča na avtocesti v smeri proti Obrežju pri Starinah. 55-letna voznica osebnega avtomobila Lexus je vozila po voznem pasu. Pri menjavi na prehitevalni pas se ni prepričala, da to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence v cestnem prometu. S prednjim delom vozila je trčila v avtomobil znamke BMW, ki ga je po prehitevalnem pasu pravilno pripeljal 62-letni voznik. Ta se je v izogib trčenju umikal levo, proti varovalni ograji, vendar se trčenju ni mogel izogniti. Po trčenju je voznica zapeljala nazaj, na desni prometni pas, kjer je trčila še v avtomobil znamke Škoda, ki ga je vozil 50-letni voznik. V nesreči se je lažje poškodovala 61-letna potnica v BMW-ju. Policisti so povzročiteljici nesreče zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imela 0,61 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Kljub prepovedi vinjen nadaljeval z vožnjo in si prislužil visoko kazen



Med kontrolo prometa v Črnomlju so policisti včeraj popoldne zaradi nezanesljive vožnje ustavili 37-letnega kolesarja in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 1,09 miligramov alkohola. Kljub prepovedi so ga nekaj ur kasneje ponovno zalotili pri vožnji, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,85 miligramov alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog v višini 2880 evrov.

Foto: PP Novo mesto

Bodite pozorni na cestne zapore

Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine je v teh dneh več zapor cest zaradi vzdrževalnih del. Policisti opažajo, da so vozniki premalo pozorni na spremembe prometne signalizacije oziroma ne poznajo dovolj novih prometnih znakov, ki označujejo smer obvoza, največje težave pa se pojavljajo v prvih dneh ob uveljavitvi zapor. Novemu prometnemu znaku (v veljavi od lanskega leta), ki označuje smer obvoza, je običajno dodana tudi dopolnilna tabla, ki pojasnjuje, za katero kategorijo udeležncev velja obvoz ali smer obvoza do določenega kraja. Vse voznike v cestnem prometu policisti pozivajo k strpni vožnji in doslednemu upoštevanju cestnoprometnih predpisov.

Zasegli vojaško puško, bodalo in naboje

Črnomaljski policisti so zaradi suma posesti nedovoljenega orožja pridobili odredbo Okrožnega sodišča v Novem mestu in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 54-letnega moškega. Med hišno preiskavo so našli in zasegli vojaško puško, bodalo in okoli 500 nabojev. Zasegli so orožje in naboje, za katere osumljenec nima ustreznih dovoljenj, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo oziroma uvedli postopek o prekršku.

Prijeli Sirijca in Srba

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje sinoči okoli 22. ure v Slovenski vasi izsledili in prijeli državljana Sirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Nekaj pred polnočjo pa so prijeli še državljana Srbije, ki je nezakonito prestopil državno mejo na območju Stare vasi. Tujca bodo po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

S. G.