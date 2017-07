Bosonogi pohod z Lojzetom Ogorevcem

26.7.2017 | 13:25

Bosi na Svetem Vidu (Foto: arhiv L. O.)

Lojze je zaigral na harmoniko. (Foto: arhiv L. O.)

Brežice - Ob dežju v zadnjih dneh, ki je zmehčal tla, se Lojze Ogorevc iz Brežic verjetno še z večjim veseljem kot sicer podaja na svoje posebne izlete na Šentvid nad Čatežem ob Savi. Hodi namreč bos. To počne običajno sam, a je nedavno organiziral še skupinski izlet.

V začetku lepega sobotnega dopoldneva so se, kot poroča, zbrani bosonogi pohodniki izpred nekdanjega Motela Čatež odpravili na pohod na Sveti Vid. Pri tem niso izbrali najkrajše poti. Zaradi vročine in tudi zato, ker je za pohodniki razmeroma naporno polletje, so se odločili za pot, ki je obogatena z energijskimi točkami. "Ob energijskih točkah smo se ustavili in se naužili čiste energije, ki jo te oddajajo. Korak za korakom smo nadaljevali pot proti vrhu, ki jo je krasil blagodejni in sproščujoči vpliv mehke gozdnate prsti in podrastja na bose noge,« je pojasnil Ogorevc.

Da poti ne bi sklenili samo z obiskom vrha, so imeli na hribu za poslastico še degustacijo surovih kopriv. Koprivno malico je na poseben način začinil kar Ogorevc sam, pri tem pa je poskrbel za presenečenje ki je še dodatno razveselilo udeležence pohoda. Lojze je zaigral na svojo harmoniko, Golica pa je udeležence spodbudila k bosonogemu plesu, čeprav so v dolini »pozabili« svojo obutev.

»Bosonogi pohod je bil po pričevanju in izkušnjah vseh udeležencev nepozabna in prijetna izkušnja, ki nas je tudi energetsko sanirala. Vabljeni naslednje leto, ko bo pred nami znova bosonogi pohod v okviru festivala Brežice, moje mesto,« je še sporočil Ogorevc.

M. L., foto: osebni arhiv