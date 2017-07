Kadilo se je, okoli pa je letela plastika; Opečene rastline lezejo v zemljo

26.7.2017 | 18:20

Teden je zaznamoval veliki požar v Zalogu pri Straži. Zgodila se je katastrofa, zato velik del časopisa namenjamo tej temi, z njo pa bomo nadaljevali tudi še v prihodnje. Ob tem smo se lotili tudi posledic suše. Dež je v zadnjih dneh sicer nekoliko namočil polja. A škoda zaradi dosedanje suše bo velika, ponekod ugotavljajo naravno katastrofo, čeprav uradno razmer pristojne službe še niso opredelile s to oznako.

Olovec in Kovač sta čustveno nezrela. Tako takoimenovana morilca s facebooka ocenjuje klinična psihologinja. Na sodišču sta se ob gledanju svojih grozljivih posnetkov brutalnega pretepa prijatelja, ki je kasneje zaradi hudih poškodb umrl, celo smejala.

Od razsodbe arbitražnega sodišča glede državne meje med Slovenijo in Hrvaško so zlasti prebivalci, ki živijo tik ob meji, ki še ni bila natančno določena, veliko pričakovali. Predvsem pa so upali, da bo končno odločeno, h komu pripadajo, ter da si bodo lahko uredili za vsakdanje življenje pomembne zadeve, ki se drugim državljanom zdijo samoumevne. Med tistimi, ki so velike upe polagali na arbitražno razsodbo, je bila tudi Marija Grabušek z Brezovice Žumberačke. Njeno zgodbo predstavljamo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

