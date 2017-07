V prihodnje še bolj aktivni pri promociji obnovljivih virov energije

26.7.2017 | 14:20

Vodja dejavnosti Trajnostna raba energije dr. Henrik Gjerkeš in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad ob podpisu dogovora o sodelovanju pri projektu Local4Green (Foto: Gašper Stopar)

Ivančna Gorica - Na povabilo Gradbenega inštituta ZRMK je Občina Ivančna Gorica pristopila k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN - Local Policies for Green Energy (Lokalne politike za zeleno energijo), ki je namenjen oblikovanju in implementaciji lokalnih politik na področju promocije obnovljivih virov energije.

Projekt, ki je sofinanciran z evropskim programom Interreg Mediteran, se je začel izvajati novembra 2016, trajal pa bo vse do konca aprila 2019. Projektni konzorcij vključuje 10 partnerjev iz devetih držav sredozemskega prostora, vodilni partner pa je Valencian Federation of Municipalities and Provinces (Valencijska zveza lokalnih skupnosti in provinc). Slovenski partner v projektu je že prej omenjeni Gradbeni inštitut ZRMK.

(Z leve proti desni): Simon Kastelic, MRC; dr. Simon Muhič, energetski

manager; dr. Henrik Gjerkeš, vodja dejavnosti Trajnostna raba energije; Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica; Miha Tomšič, vodja razvoja na področju gradbene fizike na ZRMK-ju in Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica

Cilj projekta je pomagati lokalnim skupnostim (občinam) pri pripravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih politik, usmerjenih v promocijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju.

V občinah, izbranih v projekt, bodo oblikovane specifične usmeritve lokalne fiskalne politike za spodbujanje OVE z namenom njihove vključitve v lokalne strategije in načrte. Rezultati bodo nato redno spremljani in ovrednoteni z namenom priprave niza rešitev, uporabnega za širši krog uporabnikov v posamezni državi ali regiji. Kot so še sporočili iz Občine Ivančna Gorica, bodo pilotnim občinam projektni partnerji nudili potrebno strokovno oz. tehnično podporo pri zasnovi omenjenih dokumentov in poskrbeli za ustrezno spremljanje rezultatov ter njihovo vrednotenje.

S. G., Foto: Gašper Stopar