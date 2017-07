FOTO: Prizorišče požara obiskala predsednik vlade in ministrica

26.7.2017 | 17:10

Predsednik vlade Miro Cerar se je ob prihodu najprej pogovoril z domačinom Francem Plutom, ki sicer s svojimi somišljeniki, društvi in sokrajani na problematiko Ekosistemov opozarja že vrsto let. (Foto: M. Ž.)

Na ogled pogorišča so vladno delegacijo odpeljala lastnik in direktor podjetja Tomislav in Gregor Kovačič.

Napisi jasno povedo, kaj si želijo ljudje.

Zalog - Prizorišče katastrofalnega požara v obratu podjetja Ekosistemi v Zalogu sta popoldne obiskala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in predsednik vlade Miro Cerar, na katerega so civilne iniciative, različna društva, prebivalci, občani in prostovoljci naslovili odprto pismo, v katerem zahtevajo, da se obrat ustavi in celovito sanira, odgovorne predstavnike Ekosistemi Celje kazensko preganja in kaznuje ter podjetje odstrani iz naših krajev, OPPN za gospodarsko cono Zalog pa se spremeni tako, da ne bo dovoljenega zbiranja, skladiščenja in predelovanja niti nenevarnih, kaj šele nevarnih odpadkov.

Te zahteve je Cerarju danes znova predstavil domačin Franc Plut, ki je bil zadovoljen, da je pismo predsednik vlade dejansko prebral in obljubil, da bo naredil vse, kar je v njegovi dolžnosti in pristojnosti. »V tem trenutku nam to veliko pomeni. Posebne evforije sicer ni, bo pa, če se bo uresničilo to, kar je zapisano v pismu in peticiji in kar si srcem želimo vsi,« je dejal.

Cerar se je najprej zahvalil vsem gasilcem in vsem drugim, ki so požrtvovalno pomagali gasiti ta zelo zahteven požar. »To je še ena tragedija v relativno kratkem času, kar me navdaja s posebno skrbjo. Pričakujem, da bodo kriminalisti v prihodnjih dneh temeljito opravili svoje delo, da bodo ugotovili, kaj je vzrok tudi tega požara. Ta trenutek je najbolj pomembno to, da čimprej dobimo izsledke raziskav, da vidimo, ali je bilo morda ogroženo zdravje ljudi in kako je bila ogrožena narava,« je dejal in napovedal, da bo jutri ministrica Majcnova na seji vladi predstavila do zdaj zbrano gradivo o tem dogodku.

»Želim, da vlada to obravnava, ker tudi ta tragičen požar dokazuje, da tako na področju dovoljenj kot predpisov ni storjeno vse tisto, kar bi moralo biti. Zato moramo kot vlada nemudoma ukrepati. Z ministrico že razmišljava, kako bi čim hitreje izvedla širšo revizijo okoljevarstvenih dovoljenj po Sloveniji. Predvsem pa moramo zagotoviti tako na ravni predpisov kot v praksi, da v prihodnje do takšnih dogodkov ne bo prihajalo,« je poudaril in dodal, da bodo prisluhnili pobudam civilnih iniciativ, društev in občanov, ki so se ob teh dogodkih oglasili.

Ministrica Irena Majcen pa je med drugim povedala, da je bilo v inšpekcijski odločbi za omenjeni obraz v Zalogu, izdani 22. junija, marsikaj navedenega, kaj je treba urediti in kaj ni bilo urejenega.

Enotni, da tovrstna dejavnost ne sodi v to okolje

Straški župan Dušan Krštic je povedal, da so tudi občina in občinski svetniki enotnega mnenja, da tovrstna dejavnost ne sodi v ta prostor, tudi zato, ker ga s treh strani obdaja Natura 2000, prav tako je v območju Nature 2000 tudi bližnja Krka. »Tako, da bomo izdali sklep o začetku spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Gospodarsko cono Zalog, kjer bo tudi javnost imela možnost sodelovati in podati svoje pobude. Z izdajo tega sklepa bomo pohiteli, da bomo v čim krajšem času lahko začeli tudi s postopki spremembe,« je poudaril.

Med drugim je ob vsem tem opozoril na dve dejstvi, ki bodeta v oči: "Ali imamo slabo zakonodajo, ki dopušča tovrstno skladiščenje vhodnih in izhodnih surovin na takšnem prostoru in deponiji ter požarno varovanje, ki je neustrezno, ali pa imamo zelo slab nadzor, ki ne nadzira izvrševanja določil v okoljevarstvenih dovoljenjih."

Lastnik Ekosistemov: V celoti bomo sanirali območje in odpadke odpeljali

Vladno delegacijo in ostale sta pričakala tudi direktor in lastnik podjetja Ekosistemi Gregor in Tomislav Kovačič. Slednji je povedal, da je predsedniku vlade obljubil, da bodo v celoti sanirali področje bivše opekarne in prav tako, če se bodo pokazale posledice onesnaževanja, tudi bližnjo okolico. S sanacijo bodo začeli že jutri, odpadke pa bodo, kot je dejal, odpeljali. Izvoziti jih želijo v sosednje države Evropske skupnosti in tudi izven nje, zato upa, da bodo dobili dovoljenje za izvoz.

Glede morebitnega vzroka požara je dejal, da »indici in izjave očividcev, ki so bili kriminalistično zaslišani, govorijo o tem, da je požar izbruhnil na več mestih hkrati. A mi se ne gremo teorij velike zarote. Zgodilo se je in se vsem opravičujemo za nastali dogodek.«

Naj dodamo, da bo v petek popoldne v športnem parku Breza zbor, na katerem bodo zbirali podpise že omenjene peticije.

M. Ž.

