V Krko se vračajo Bratož, Kovačević in Đapa; cilj je osvojiti vsaj eno lovoriko

26.7.2017 | 20:10

V prihodnji sezoni bodo ljubitelji dolenjske košarke lahko v dresu Krke spremljali mnoge domače fante. (Foto: I.V./arhiv DL)

Novo mesto - Upravni odbor Košarkarskega kluba Krka je na današnji seji določil cilje za sezono 2017/18. Člani odbora so se seznanili s sestavo članske ekipe in njenega trenerskega štaba, potrdili sodelovanje članske ekipe v treh tekmovanjih in določili sistem dela v mlajših kategorijah kluba.

Simon Petrov ostaja glavni trener članskega moštva in verjame, da je pred Krko uspešna sezona. (Foto: I.V./arhiv DL)

Košarkarji Krke bodo v novi tekmovalni sezoni igrali v 1. Slovenski košarkarski ligi - Ligi NKBM, v regionalni 2. ABA ligi in v slovenskem pokalnem tekmovanju – Pokalu Spar. Tako v državnem prvenstvu kot v pokalu je cilj uvrstitev v finale in osvojitev vsaj enega naslova ter vrnitev v 1. ABA ligo.

Glavni trener ostaja Simon Petrov, pri pripravi igralcev, kjer bo veliko poudarka na individualnih treningih z mladimi igralci, pa bosta pomagala Dalibor Damjanović in Leon Stipaničev. Slednji bo vodil tudi mladinsko ekipo kluba. Kondicijski trener bo Matej Gliha.

Zevnik iz Krškega na pomoč pri delu z mladimi

Tudi v mlajših kategorijah so si zadali visoke cilje. Prisegajo na sistematičen razvoj perspektivnih igralcev, ki bodo glede na novo kadrovsko politiko kluba, ki se vse bolj zanaša na doma vzgojene igralce, v naslednjih letih zagotovo dobili mesto v prvi ekipi. Poudarek dajejo izkušenim trenerjem in takšnim, ki imajo željo napredovati. V klubu imajo nekaj odličnih domačih trenerjev, ki imajo tako pedagoška kot košarkarska znanja. Trenerskemu štabu v mlajših selekcijah se je priključil Domen Zevnik, ki bo vodil ekipi U15 in U17B. Do sedaj je deloval v Krškem, kjer je uspešno vodil mlajše selekcije, je pa tudi pomočnik selektorja reprezentance kadetov.

Korak naprej za šolo košarke

Pomemben del prihodnosti novomeške košarke predstavlja šola košarke, ki jo klub v tej sezoni dviga še na višji nivo. V projekt bodo vključene dodatne osnovne šole, enkrat do dvakrat tedensko pa bodo treningi potekali tudi v športni dvorani Leona Štuklja. Klub računa na podporo Mestne občine Novo mesto in nekaterih drugih občin ter seveda vodstev osnovnih šol pri zagotavljanju terminov in vadbenih prostorov, zagotavljal pa bo določeno opremo in vaditelje ter organiziral medšolska košarkarska tekmovanja. Učenci od 3. do 6. razreda, ki bodo vključeni v šolo košarke, bodo potem vstopali v uradne klubske selekcije, ki igrajo v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije.

Članska ekipa dejansko z večino Novomeščanov



Igralcem, ki ostajajo člani prve Krkine ekipe, se pravi Klemnu Kužniku, Mihi Škedlju, Juretu Ritlopu in Žigi Dimcu, se je pridružil tudi mladi Matic Šiška, ki je že v lanski sezoni nosil zeleno-beli dres. Članski ekipi se bosta na pripravah, ki se bodo začele 10. avgusta, priključila še dva Krkina perspektivna mladinca, in sicer branilec Martin Jančar Jarc in krilni center Jakov Stipaničev.

Poleg navedenih so pogodbo s KK Krka podpisali še Dalibor Đapa, Domen Bratož, Maj Kovačević in Marko Jošilo.

Domen Bratož se vrača v klub, za katerega je igral že v mlajših kategorijah. (Foto: I.V./arhiv DL)

32-letni krilni center Dalibor Đapa je za Krko igral že pred leti, ko se je ekipi pridružil v drugem delu sezone 2007/8. Od takrat je Novomeščan, saj si je v Novem mestu ustvaril družino in bo v kratkem dobil tudi slovensko državljanstvo. V pretekli sezoni je igral v Romuniji za ekipo Targu Mures. V 34 tekmah romunskega prvenstva in FIBA Evrope Cupa je v povprečju v 23 minutah dosegal 11 točk in 5 skokov na tekmo.

24-letni branilec Domen Bratož je igral za vse mlade selekcije Krke, v sezoni 2011/12 pa se je kot mladinec na nekaj tekmah že uvrstil tudi v člansko ekipo. V naslednjih sezonah je igral za Slovan in Tajfun, s katerim je osvojil naslov državnega prvaka. Domen se v Krko vrača iz Estonije, iz ekipe Raple, za katero je v pretekli sezoni v državnem prvenstvu in Baltski ligi odigral 51 tekem. V povprečju je igral 28 minut in dosegal 13 točk in 3,6 asistenc na tekmo.

Maj Kovačević, 27-letni branilec, prav tako izhaja iz novomeške, se pravi Krkine šole košarke. Potem, ko je igral v vseh mlajših klubskih selekcijah, je v članski ekipi prvič zaigral že v sezoni 2007/08. Po treh sezonah v ekipi Krke je igral še v več klubih, tako v Sloveniji kot v tujini.

Maj Kovačević je še eden od povratnikov v domači klub. (Foto: I.V./arhiv DL)

Maj je lansko sezono začel v ekipi Zadra, za katero pa je zaradi finančnih težav in blokade kluba v ABA ligi in hrvaškem prvenstvu lahko zaigral šele v drugem delu sezone. Kot posojen igralec je nekaj tekem v slovenski ligi in Fibini ligi prvakov odigral tudi za Helios. Na skupaj 31 tekmah v pretekli sezoni je v 25 minutah dosegal 11 točk, od tega skoraj 3 trojke na tekmo.

Nov obraz v dresu Krke bo Marko Jošilo, 24-letni krilni igralec iz Beograda. V karieri je poleg za Partizana igral še za več srbskih in bosanskih prvoligašev, v sezoni 2015/16 pa tudi v ABA ligi za ekipo Metalca. Lansko sezono je začel v ekipi Metalca iz Valjeva, marca 2017 pa je prestopil v KK Bosno iz Sarajeva. Na 29 tekmah je igral v povprečju 30 minut in dosegal 14 točk in 7 skokov na tekmo.

Klub dogovarja podpis pogodb še z dvema novomeškima igralcema. V klubu verjamejo, da bodo v naslednjih dneh prvi ekipi priključili še branilca Tima Osolnika in centra Žigo Fifolta. S tem bo Krkina ekipa sestavljena.

Petrov optimističen

Glavni trener Krke Simon Petrov se zaveda, da v novo sezono vstopajo z zelo spremenjeno zasedbo, vendar nič manj ambiciozno in z visokimi cilji. "Okostje ekipe bodo sestavljali domači, novomeški igralci, navijači pa bodo lahko spremljali požrtvovalno in atraktivno košarko. Obilo priložnosti za dokazovanje bodo dobili tudi mlajši košarkarji, ki so opozorili nase v reprezentancah mlajših kategorij. Verjamem, da je pred nami uspešna sezona,« so še sporočili iz kluba.

S. G.

