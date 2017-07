Strela udarila v sleme; gori kozolec

27.7.2017 | 06:50

Garaže GRC Novo mesto (Foto: arhiv)

Včeraj ob 15.43 uri je v Berčicah, občina Metlika, strela udarila v sleme ostrešja stanovanjske hiše. Domačini in gasilci PGD Metlika so pogasili ogenj, razkrili del strehe, pregledali ostrešje in sanirali posledice udara strele. Zaradi hitre intervencije lastnika hiše in gasilcev se ogenj ni razširil na ostrešje.

Davi ob 4.18 pa so v Dolenjem Kamenju, občina Novo mesto, gorele bale silaže pod kozolcem, ogenj pa se je razširil na celoten kozolec. Na kraju so gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence, ki še gasijo požar.

Gasilci so spet tudi na Studencu pri Trebnjem, kjer je davi ponovno zagorelo na začasni deponiji ožganega sena - tega so tja, kot je znano, prepeljali po nedavnem požaru bližnjega hleva.

V Občini Semič pa so z današnjim dnem preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Razglašena je bila sicer 19. julija.

Ena štorklja spet v gnezdu, druga pri veterinarju

Včeraj ob 13.30 so v Dragatušu gasilci PGD Črnomelj s pomočjo avtodvigala pomagali veterinarju pri namestitvi mlade štorklje nazaj v gnezdo. V torkovem neurju sta namreč dve mladi štorklji padli iz gnezda. Nepoškodovano so namestili nazaj v gnezdo, drugo, poškodovano, pa so predali v oskrbo ustrezni službi.

Neurje, poplave, vetrolom

Včeraj ob 5.33 je v Šolski ulici v Brežicah meteorna voda poplavila ravno streho vrtca. Gasilci PGD Brežice so s strehe prečrpali okoli 20 m3 vode.

Ob 17.40 je v naselju Čatež ob Savi v močnem nalivu meteorna voda dvignila pokrove kanalizacijskih jaškov. Posredoval je dežurni upravljalec občinskih cest, ki je pokrove namestil nazaj na jaške.

Ob 17.59 je v Bohoričevi ulici v Brežicah meteorna voda poplavila cestišče in grozila, da bo vdrla v kletne prostore stanovanjske hiše. Posredoval je dežurni upravljalec občinskih cest in očistil odtočne kanale.

Ob 17.59 je na relaciji Bizeljsko-Sv. Gore, občina Brežice, na cesto po močnem deževju nanosilo zemljino in kamenje, ki sta ovirala promet. Cesto je počistil dežurni pri cestnem podjetju.

Ob 19.51 so posredovali gasilci PGD Globoko na relaciji ceste Piršenbreg-Dednja vas v občini Brežice, kjer je podrto drevo oviralo promet. Gasilci so podrto drevo razžagali, ga odstranili in počistili cestišče. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagorel avto

Ob 23.04 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj požara, požar na osebnem vozilu pogasili in opravili pregled okolice zaradi širjenja požara.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na območju javnega vodovoda Dolnje Brezovo-INPLET, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo v četrtek, 27.07.2017, med 8. in 14. uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Dobova vrtec danes med 7:30 in 14:30 uro, na območju TP Bukošek križišče izvod Slovenc pa med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.