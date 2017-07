Občina bo kupila zemljišča in uredila Poslovno cono Prelesje; cenejše komunalne storitve

Šentrupert - Člani Občinskega sveta Občine Šentrupert so na včerajšnji 20. redni seji med drugim sprejeli rebalans letošnjega proračuna, ki je pomemben zaradi prijave na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo.

Občina namreč želi na južni in jugozahodni strani naselja Prelesja ob regionalni cesti R1-215 med Trebnjem in Mokronogom urediti Poslovno cono Prelesje, kjer Občinski podrobni prostorski načrt predvideva dovolj površin za izgradnjo objektov za različne poslovne dejavnosti.

„Poslovna cona je razdeljena na dva dela. Na južnem delu so zemljišča namenjena industrijski rabi, na severnem delu pa je prostor za tako imenovane oskrbne in centralne dejavnosti, na primer mirne obrti, tudi kombinacija stanovanja, gostinska ponudba, trgovske dejavnosti in podobno. Potrebno komunalno infrastrukturo želi občina zagotoviti s pomočjo sredstev z razpisa za sofinanciranje ureditve poslovnih con. Sam razpis je že bil objavljen, tako da je rok za prijavo 8. septembra, zato smo tudi morali sprejeti prvi rebalans letošnjega proračuna,“ je pojasnil župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Rebalans predvideva, da bo občina kupila in uredila zemljišča za gradnjo stavb za različne poslovne dejavnosti v Prelesju skupaj s pripadajočimi infrastrukturnimi vodi. Naložba na 4,6 ha zemljišč na južni strani cone je v skladu z investicijskim programom ocenjena na 1.060.000 evrov, pri čemer občina računa na sofinanciranje v višini dobrih 586.000 evrov. Po sprejetem rebalansu bo proračun na prihodkovni ravni visok 4,6 milijona evrov, na odhodkovni pa 4,5 milijona evrov.

Cenejše komunalne storitve

Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli tudi Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert, ki določa, da JP Komunala Trebnje – potem ko je minilo poskusno obdobje brez posebnih zapletov - preostanek odpadkov iz gospodinjstev odvaža na tri tedne. Potrjeni so tudi elaborati o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanje z odpadki v Občini Šentrupert za letos. Za povprečno gospodinjstvo, ki porabi 10 kubičnih metrov vode mesečno, in ima 80-litrski zabojnik za preostanek odpadkov, se bo po teh spremembah skupni znesek na položnici znižal za nekaj manj kot evro mesečno. Občinski svet je tudi soglašal z načrtovano zadolžitvijo JP Komunala Trebnje zaradi izgradnje sistema za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Trebnjem.

Cena storitve Pomoč družini na domu med delovnikom ostaja nespremenjena, torej 15,11 EUR na efektivno uro, opravljena ura ob nedeljah, praznikih oz. dela prostih dneh pa se podraži iz 17,70 eur na 20,60 eur, pri čemer občina Šentrupert tako kot ostale tri občine na območju Upravne enote Trebnje subvencionira 63 odstotkov. Nova cena se začne uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po potrditvi sklepov na občinskih svetih vseh štirih občin.

V vrtcu bo prostora za vse najmlajše

Občinski svet je razdelil tudi 6.500 evrov za sofinanciranje programov socialnega varstva za letošnje leto, in sicer je 15 prijaviteljev prijavilo 22 različnih programov. Odločili pa so tudi, da bo v Vrtcu Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert od septembra dalje delovalo pet oddelkov s fleksibilnim normativom, kar pomeni, da bodo v vrtec v novem šolskem letu lahko sprejeti vsi otroci, ki bodo dopolnili 11 mesecev in so njihovi starši zaprosili za sprejem.

