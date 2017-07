Sodobna fotografija in umetnost bosta tudi letos popestrila poletni utrip mesta

27.7.2017 | 09:40

Foto: I.V./arhiv DL

Novo mesto - V ponedeljek se bo v Novem mestu začel 4. Mednarodni festival sodobne fotografije Fotopub, ki ga vodi nova ekipa mladih umetnikov in kuratorjev. Letošnji program je sestavljen iz formalnih in neformalnih dogodkov, ki bodo tudi tokrat v Novo mesto pripeljali številne mednardono uveljavljene umetnike, kuratorje, urednike, založnike in galeriste.

Foto: R.B./ arhiv DL

Skozi serijo festivalskih razstav ter moderiranih večernih pogovorov bodo svoja dela podrobneje predstavili mednarodni umetniki delujoči na različnih področjih sodobne umetnosti s poudarkom na raziskovanju in širjenju meja medija sodobne fotografije, prav tako pa bo s to serijo razstav gledalcem ponujen vpogled v sodobne kuratorske metode in geste.

Fotografski knjižni sejem, koncerti, simpoziji in še kaj

Ob koncu tedna, v zadnjih dveh dneh festivalskega dogajanja, se bodo v središču mesta zvrstili fotografski knjižni sejem, simpoziji in pregled portfolijev (Portfolio Review), vsak večer festivalskega dogajanja pa bo po večernih predstavitvah sledil glasbeni program (Haiku Garden (SI), Jonathan (HR), Lord Apex (UK), Neana (UK), T.D. Nasty (UK), Borka (SI), Felis Catus b2b KMN (SI), Mickey Pearce (UK), She's Drunk (FR/Berlin) in Bojler DJs (SI).

Deset razstav na več prizoriščih v Novem mestu

V okviru razstavnega programa festivala se bo letos zvrstilo deset razstav šestinštiridesetih mednarodnih umetnikov iz sedemnajstih držav, med drugim tudi iz Indije, Palestine in Združenih držav Amerike.

Dela bodo razstavljena v nekonvencionalnih razstavnih prostorih, v zapuščenih zgradbah znotraj mestnega jedra, z umetniškimi instalacijami in performansi razpršenimi po cestah in površinah Novega mesta. Letošnja festivalska prizorišča so Osnovna šola Grm, Knjižnica Mirana Jarca, klub LokalPatriot, Hostel Situla, stanovanja na Glavnem trgu in na Rozmanovi ulici, hiša na Bregu 1, prostor na Pugljevi ulici, Letališče Novo mesto - Prečna ter knjižnica na prostem Pumpnca.

Brezplačen avtobus iz Ljubljane, tudi vstop na dogodke prost

V času festivala bo organiziran tudi brezplačni avtobusni prevoz iz Ljubljane v Novo mesto. Vstop na vse javno dostopne dogodke festivala je brezplačen.

Fotopub 2017 se bo zaključil 5. avgusta, v spodnji galeriji pa je na voljo letošnji izbor fotografij umetnikov ter festivalske grafike.

S. G.

