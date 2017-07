Položnica Komunale bo nekoliko nižja

27.7.2017 | 11:00

Občinski svet občine Mokronog-Trebelno (Foto: J. S.)

Župan Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Mokronog - V Mokronogu so včeraj v svetniške klopi sedli tukajšnji občinski svetniki in svetnice, ki so med drugim obravnavali poročilo o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta, s katerim so na občini zadovoljni. Občinski svet pa je potrdil tudi nove cene komunalnih storitev.

V občini Mokronog-Trebelno so od načrtovanih 3,4 milijona evrov v prvi polovici leta realizirali skoraj 1,5 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja več kot 43-odstotno realizacijo. Na odhodkovni strani pa so realizirali dobrih 1,3 milijona evrov od načrtovanih 3,5 milijona, kar je nekaj več kot 38-odstotna realizacija. Na občini so zadovoljni.

Gradili bodo športni center in dozidali podružnično šolo

»Realizacija proračuna v prvem polletju je dobra, kar je dober pokazatelj dela občine, vendar je ta pokazatelj bolj realen ob koncu leta, torej za celoletno obdobje, kajti investicije in vsa večja izplačila se dogajajo v drugi polovici leta,« je povedala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj. Glavna letošnja naložba bo sicer gradnja športnega centra na Trebelnem in dozidava podružnične šole, ki jo bodo, če bo šlo vse po načrtih, predvidoma začeli do jeseni.

Nekoliko cenejše komunalne storitve

Občinski svet je na tokratni, 15. redni seji, potrdil tudi elaborate Komunale Trebnje o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. Znesek se bo na položnici povprečnega gospodinjstva, ki biološke odpadke kompostira, znižal v povprečju za 1,73 evra. »Sprememba ni velika, kar pomeni, da skupaj z izvajalcem javne gospodarske službe stroške in prihodke korektno in realno načrtujemo,« je še pojasnila Pekoljeva.

Sicer je občinski svet podal tudi soglasje k načrtovani zadolžitvi Komunale Trebnje zaradi izgradnje sistema za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v središču Trebnjega. Svetniki in svetnice so tudi določili, da bo odvoz preostanka odpadkov še naprej potekal na tri tedne, saj se je konec junija izteklo poskusno obdobje, v katerem se je predlagana rešitev po nekaj prvih težavah izkazala za učinkovito in racionalno.

Pomoč na domu ob dela prostih dnevih nekoliko dražja

Podobno kot na Mirni in v Šentrupertu se tudi v Mokronogu spreminja cena efektivne ure storitve Pomoč na domu ob nedeljah in praznikih oz. dela prostih dnevih iz 17,70 na 20,60 evra, pri čemer znaša subvencija občine 63 odstotkov. Cena storitve, ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje, pa ob delovnikih ostaja 15,11 evra na efektivno uro. Nova cena se bo začela uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca, ko bodo sklep potrdile vse štiri občine – Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Nove cene morajo sicer potrditi le še v Trebnjem, kjer bo seja občinskega sveta predvidoma septembra.

V jeseni osem oddelkov Vrtca Mokronožci

Sicer pa so imeli v Mokronogu včeraj na dnevnem redu tudi razpravo o demografskem gibanju v občini, ki je pokazala, da se v občini zadnja leta rodi več otrok, kot jih lahko sprejmejo v vrtec Mokronožci ali njegovo podružnico na Trebelnem. V novem šolskem letu bo v Mokronogu sedem oddelkov vrtca, na Trebelnem pa en oddelek, kar pomeni, da bo vrtec Mokronožci v različnih starostnih skupinah lahko obiskovalo skupaj 121 predšolskih otrok. Okrog 33 predšolskih otrok pa naj bi bilo po ocenah na željo staršev vključenih v vrtce izven občine. Vključenost predšolskih otrok v vrtec je bila 1. junija v občini Mokronog-Trebelno 84-odstotna, so ob tem še dejali na občini.

J. S.

Galerija