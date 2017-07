Mladoletnik trčil v policijsko vozilo; prodajalna ostala brez kave

27.7.2017 | 10:15

Sinoči nekaj pred 23. uro je pri Zalokah voznik osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v službeno vozilo policije. Kot poročajo iz PU Novo mesto, v nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je premoženjska škoda. Nesrečo je povzročil mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil Citroen saxo, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki pripadata drugemu vozilu. Mladoletnik je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligramov alkohola (1,4 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Neznanec si je prilastil dozo kofeina

V noči na 27. 7. je v Novem mestu nekdo skozi okno vlomil v prodajalno. Odtujil je več zavojev kave in povzročil za okoli 1000 evrov škode, so še sporočili novomeški policisti.

S. G.