Domiselna osnovnošolka naredila igro za slepe

27.7.2017 | 11:55

13- letna Nina Cigič je polna idej. (Foto:M.B.J.)

Metlika - Zlatku Cigiču iz Metlike so pri dveh letih ugotovili slepoto, popolnoma slep pa je od 22. leta starosti, torej že 26 let. Njegova 13-letna nečakinja Nina in 15-letni nečak Dejan sta torej odraščala ob slepem stricu, njegovo slepoto pa sta sprejela kot nekaj samoumevnega.

Pred dvajsetimi leti je Zlatko na zvezi društev slepih in slabovidnih kupil družabno igro Človek ne jezi se za slepe in svoji nečakinji letošnjo pomlad predlagal, da čez poletne počitnice skupaj naredita novo, drugačno verzijo te igre.

Toda Nina ni čakala na poletne počitnice, ampak je delo začela kar takoj. Igro je naredila povsem po svoji zamisli. Na leseno podlago je pritrdila plastične pokrovčke različnih barv s plastenk. Ti pokrovčki predstavljajo polja, na katerih stojijo figurice bodisi v »hišici« ali ko skačejo od starta do cilja. Za začetna polja pa je vzela večje pokrovčke in jih okrasila z dasmaso, da jih slepi z otipom lažje prepoznajo. Prav tako je sama naredila figurice iz dasmase. Kocko pa je uporabila od prejšnje igre Človek ne jezi se, torej z žebljički.

»Razmišljam, da bi jeseni nabrala lešnike, storže, orehe, želod in podobne sadeže ter jih uporabila za figurice. Sicer pa nameravam igro še izpopolniti,« načrtuje Nina. Navdušenja nad njenimi zamislimi pa ne skriva niti njen stric Zlatko, ki si želi, da bi skupaj naredili še kakšno novo družabno igro za slepe.

Celoten članek novinarke Mirjam Bezek Jakše lahko preberete v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

S. G.