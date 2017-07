Do prevrata v nadzornem svetu Krke vendarle ni prišlo

27.7.2017 | 12:30

Jože Mermal ostaja predsednik Krkinih nadzornikov. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Borut Jamnik (levo) je bil včeraj imenovan za predsednika revizijske komisije. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Čeprav so nekateri mediji napovedovali drugače, do sprememb na čelu nadzornega sveta Krke včeraj ni prišlo. Predsednik NS ostaja Jože Mermal, ki je mandat nastopil 7. julija, novopečeni član NS Borut Jamnik, ki so ga omenjali kot njegovega naslednika, pa je bil včeraj imenovan za predsednika revizijske komisije, ki jo je do svojega odstopa sicer vodila Simona Razvornik Škofič.

Kot so nam še sporočili iz Krkine službe za odnose z javnostmi, so nadzorniki za novega namestnika predsednika nadzornega sveta (predstavnika kapitala) imenovali Andreja Slaparja, ki ostaja tudi predsednik komisije za kadrovska vprašanja. Doslej je funkcijo namestnika predsednika opravljala Anja Strojin Štampar, ki je bila na nedavni skupščini Krke odpoklicana iz NS novomeške farmacevtske družbe.

Predsednik nadzornega sveta Krke ima sicer dva namestnika, predstavnika kapitala in predstavnika zaposlenih. Od leta 2015 je namestnik predsednika nadzornega sveta iz vrst predstavnikov zaposlenih Franc Šašek.

Nadzorniki so na včerajšnji seji obravnavali tudi polletno poslovno poročilo Skupine Krka. Ta je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju letos ustvarila 655 milijonov evrov prihodka od prodaje, kar je 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani in največ v posameznem polletju doslej. Čisti dobiček se je zvišal za 31 odstotkov na 91,7 milijona evrov.

Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 612,1 milijona evrov izdelkov in storitev. Od tega največ v vzhodni Evropi, za 214 milijona evrov, kjer so tudi dosegli največjo absolutno (za 38,4 milijona evrov) in največjo relativno rast prodaje (za 22 odstotkov). Ključna je bila rast v Rusiji, kjer so prodali za 156,4 milijona evrov izdelkov, kar je 27 odst. več kot v lanskem prvem polletju.

Več o poslovanju, o katerem smo sicer poročali že ob nedavni skupščini Krke, v pripetem sporočilu za javnost.

B. B.

