Ste pomislili na drevo, drugi obraz in prašiča?

27.7.2017 | 18:25

Direktor Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki Goran Milovanović (Foto: M. L.)

Ryszard Litwiniuk (Foto: M. L.)

Primož Pugelj (Foto: M. L.)

Meng Gao

Kostanjevica na Krki - Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva 2017, ki ta mesec poteka v kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac, se bliža zaključku. V soboto, 29. julija, ob 20. uri, bodo slovesno razstavili nove kipe, delo udeležencev tokratnega simpozija.

Kot pojasnjuje direktor galerije Goran Milovanović, so v okviru letošnje Forme vive za delovišči Kostanjevica na Krki in Seča pri Portorožu izbrali po tri kiparje. »Za Kostanjevico na Krki smo prejeli 114 prijav iz 39 držav, zato je imela komisija precej težko delo,« je pojasnil direktor. Udeleženci tokratnega simpozija so Primož Pugelj (Slovenija), Ryszard Litwiniuk (Poljska) in Meng Gao (Kitajska).

O Formi vivi več poročamo v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Kaj imamo skupnega s hrastom, kateri od dveh obrazov je lahko vaš, ali se prašiči smejejo? Tudi o tem lahko preberete v zapisu o Formi vivi 2017.

M. L.

