Pitna voda bo dražja, v vrtcu Deteljica kmalu več prostora

27.7.2017 | 13:30

Mirna - Mirnski občinski svet je na 18. redni seji potrdil elaborate o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

Cena pitne vode se bo predvsem zaradi začetka amortiziranja nove infrastrukture za gospodinjstvo, ki mesečno porabi 10 kubičnih metrov vode, podražila za 14,71 odstotkov in po novem znaša 17,20 evra z DDV. Na drugi strani se bo cena odvajanja odpadne vode znižala za 2,45 odstotka, za povprečno gospodinjstvo bo po novem znašala 3,35 evra z DDV. Strošek odvoza mešanih komunalnih odpadkov se bo za uporabnika 80 l zabojnika povečal za 2,09 odstotka na 7,9507 evra, cena odvoza bioloških odpadkov pa se bo znižala za 0,76 odstotka in tako strošek odvoza bioloških odpadkov za uporabnika 80 l zabojnika po novem znaša 5,8412 evra z DDV. Nove cene se začnejo uporabljati 1. avgusta.

Foto: Lapego

Konec junija se je izteklo poskusno obdobje, v katerem se je s strani Komunale Trebnje predlagana rešitev odvoza preostanka odpadkov na tri tedne po nekaj prvih težavah izkazala za učinkovito in racionalno ter smiselno za nadaljnjo izvajanje, zato se je mirnski občinski svet na zadnji seji strinjal z nadaljevanjem takšne dinamike odvoza.

Kmalu bo v vrtcu še več prostora

Pomemben del včerajšnje razprave je bil namenjen tudi Vrtcu Deteljica, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Mirna. V novem šolskem letu bodo imeli sedem oddelkov, na novo pa bodo sprejeli 32 predšolskih otrok. Razširitev in povečanje vrtca pa sta predvidena za leto 2018.

Člani in članice občinskega sveta so se strinjali s predlagano spremembo cene ure storitve Pomoč družini na domu. Cena ob delovnikih ostaja podobna, povečuje pa se ob nedeljah in za dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi. Uporabnik bo za uro Pomoči na domu ob delovnikih in sobotah plačal 6,08 evra, ob nedeljah in praznikih pa po novem 8,11 evra za opravljeno uro Pomoči na domu. Subvencija občine pokrije razlike do polne cene efektivne ure in je 63-odstotna tako ob delovnikih kot ob nedeljah. Nova cena se bo začela uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca, ko bodo sklep o novi ceni potrdile vse štiri občine – Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.

V Svet za preventivo in vzgojo v cestne prometu so na Mirni imenovali Janeza Mirtiča, Franca Kneza, Anico Marinčič, Jožeta Dima, Antona Stariča, Roberta Pavlina in Davorina Finka, predstavniki ustanovitelja, torej Občine Mirna, v javnem zavodu Osnovna šola Mirna pa bodo po zadnjem sklepu občinskega sveta Janez Bračko, Stanko Tomšič in Ignac Sila.

S. G.