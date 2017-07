FOTO: Pri Pencatovih gorelo že drugič v enem letu; prepričani, da imajo v vasi požigalca

27.7.2017 | 14:45

Lani junija je Pencatovim nekdo požgal stari kozolec, postavili so novega in zdaj je zagorel še ta.

Janez Penca mlajši in Janez Penca starejši

Šrotar je uničen.

Starejši Penca je poleg kozolca pokazal še ožgane ostanke lanskega požara.

Dolenje Kamenje - Pred dobrim letom je v Dolenjem Kamenju zagorelo dvakrat v 14 dneh, prvič gospodarsko poslopje, drugič kozolec Pencatovih. Že tedaj je bilo med vaščani slišati, da med njimi živi požigalec. Po požaru, ki je danes zjutraj zajel novi kozolec Pencatovih, katerega so postavili na mestu, kjer je lani pogorel stari, so te govorice postale še glasnejše. Tako meni tudi Janez Penca mlajši, bodoči gospodar na kmetiji, ki obsega okoli 17 hektarjev:

"Lepo vas prosim, mislite, da je kdo sem prišel iz Zagreba, da bo podkuril? Seveda mislim, da je bil nekdo iz vasi!"

Okoli četrte ure zjutraj je k njim klical sosed, ki živi neposredno ob njihovem kozolcu, in povedal, da gori, istočasno so obvestili še gasilce. Požar, ki je zajel bale sena in slame ter se razširil še na ostrešje, so ukrotili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

"To je popolnoma nov objekt, pred enim mesecem smo ga postavili, še dokončali ga nismo," pojasni mlajši Penca, njegov oče, Janez Penca starejši, pa doda, da je bil do sobote kozolec celo prazen, takrat pa je on tja navozil bale slame in nekaj sena, tam so hranili nekaj stroje. "Danes pa je že gorelo! To pomeni, da nekomu diši slama," je dodal oče.

Ne le, da je zgorelo 17 bal slame in sena, ki bi jim letos še kako prav prišle, saj zaradi suše ni veliko krme, poleg tega je zgorela prikolica, od vročine so popokale gume na strojih, uničen je "šrotar", nekaj mehanizacije pa so poškodovali medtem, ko so jo vlekli izpod kozolca.

Od daleč je kozolec videti v kar dobrem stanju, a ko ga z domačimi pogledamo od blizu, hitro ugotovimo, da bo treba zamenjati vsaj polovico ostrešja, saj je les in opeko zdelala vročina. "Poglejte, tukaj je začelo goreti," je povedal starejši sogovornik, ko smo stali približno na sredini objekta, velikosti okoli 10X20 metrov, in pokazal najbolj ožgane tramove.

Pencatova ne dvomita, da je šlo za požig, saj je zagorelo približno na sredini objekta, med balami, ki pa so bile popolnoma suhe. "Tukaj nismo imeli nobenega takega stroja, ki bi imel kakšno napeljavo ali gorljive snovi," je dejal sin, besen in razočaran, da se je nekdo spravil na njih že drugič v enem letu.

"Če ga ne bodo prijeli policisti, si bom tukaj uredil stanovanje, spodaj pa naložil bale. Čakal bom tistega, ki bo prišel!" je poudaril mlajši Janez. Ko smo ga vprašali, ali so že izvedeli, kdo jim je lani zažgal kozolec, je odgovoril, da ne, da po njegovih informacijah policisti storilca niso našli.

Poročilo policije

Alenka Drenik s PU Novo mesto je sporočila, da so bili o požaru kozolca v Dolenjem Kamenju obveščeni nekaj po 4. uri. Gasilci so požar omejili in pogasili, policisti pa danes opravljajo ogled in ugotavljajo vzrok za nastanek požara. "Po do sedaj zbranih obvestilih je v požaru zgorelo več bal slame in sena, poškodovani so tudi kmetijski stroji. Policisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo. Preiskava še ni zaključena in vzrok požara še ni znan. Po oceni oškodovanca je škode za okoli 20.000 evrov," je dodala Drenikova.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

