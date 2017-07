Ekosistemi se ne selijo v Novolesov kompleks, tam so jim le dovolili parkirati

27.7.2017 | 15:40

Foto: J. A., arhiv DL

Zalog, Straža - Ker se je po Straži in okolici razširila informacija, da podjetje Ekosistemi d.o.o. selijo svojo dejavnost v kompleks nekdanjega Novolesa, je straški župan Dušan Krštinc, preveril to informacijo pri direktorju podjetja Metalka Commerce d.o.o. Francu Ziherlu, ki je lastnik tega kompleksa.

"Dobil je zagotovilo, da podjetje Ekosistemi d.o.o. ne selijo dejavnosti v kompleks, temveč, da so jim na tem prostoru samo začasno (zaradi požara) dovolili parkiranje delovnih strojev in vozil," so pravkar sporočili iz Občine Straža.

J. A.