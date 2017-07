Z avtom obstal na polju

Včeraj ob 10.50 uri je pri naselju Dragatuš, občina Črnomelj, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in obstal na polju. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju nesreče in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so pomagali pri prenosu ponesrečenca v reševalno vozilo, pomagali policistom pri usmerjanju prometa in odklopili akumulator na poškodovanem vozilu.

Olje na cesti

Ob 22.01 je bilo na cesti od Primostka proti Metliki, občina Metlika, polito hidravlično olje, ki je iztekalo zaradi okvare traktorja. Dežurni delavec cestnega podjetja in gasilci PGD Črnomelj in so madež v dolžini približno 200 metrov posuli z absorbentom, posutje pometli in z vodo izprali cestišče.

Gasilci odstranili veje in odprli vrata

Ob 14.18 so na Gori, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško, ki so odstranili veje, ki so visele nad cesto.

Ob 8.46 so v Ulici Mirana Jarca v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj ob prisotnosti lastnika s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja, ker je lastnik izgubil ključ.

Vodo prekuhavajte

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati skladno z navodili o prekuhavanju vode, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo NM obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 8:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 8:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dobe med 8.30 in 10. uro, Šutenski vrh med 10.30 in 12. uro ter Brezje Gorjanci med 12.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območjuTP Pecelj izvod Zdole in izvod Dogert Pecelj med 8. in 14. uro.

