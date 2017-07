Danes protestni shod nasprotnikov objekta Ekosistemi v Zalogu; smrad in dim še vedno prisotna

43m nazaj Oceni še poldka

Zalog Ekosistemi požar 2017 Minil je dober teden od grozovitega požara v Zalogu, ki je seveda precej razburkal dogajanje v domači okolici in po Sloveniji. Polega reševalne akcije se je v dogajanje vključila tudi dobro pripravljena skupina ekologov iz domačega loga, ki se imenuje RDEG in ima svoj sedež v Ivančni Gorici. Poleg njihove aktivne vključitve v dogajanje, smo lahko v teh dneh prebirali nešteto komentarjev, seveda zelo kritičnih, nemalokrat že nesramnih na račun delovanja Ekosistemov v Zalogu, pa občine, župana (ov), pristojnih organov v vladi, zakonodaji in sočasno tudi o delovanju podobnih sortirnic odpadkov. Sodobna tehnologija nam omogoča, da z udobnih naslanjačev spremljamo dogodke okrog nas, komentiramo, se zgražamo itd. Na FB je bilo možno prebrati toliko misli naše mladine, na temo smeti, kontejnerji, sortiranje, pa še bi lahko naštevali. Res je žalostno, da se že otroci od malega učijo sortiranja raznih likov po velikosti, obliki, barvi, da s podobnim nadaljujejo skozi šolanje, kot odrasli pa ne zmoremo več ločiti kaj je plastika, papir, steklo in ostala navlaka, ki jo sami ustvarjamo. Potem pa se pri mnogih, kar naenkrat, v določeni starosti ta sposobnost ločevanja nekje zgubi in smeti potujejo nekontrolirano v smetnjak, ki je prvi na razpolago. Pri vsem tem pa se še vedno jezimo na zakonodajo, na vlado, na občinarje, komunalo in še koga, le na sebe ne. Vendar smo mi ljudje tisti, ki ustvarjamo nered – nesnago. Zanima me, če se bo po teh dogodkih zmanjšala prodaja pijač v plastenkah, če bomo kupili olje, radensko, sokove v steklenici, če bo v mlekomatu steklenica iz stekla in ne iz plastike, če bo kaj manj »piksen« od piva, če bomo hodili v trgovino s cekarjem in ne s celo kopico plastičnih vrečk. Vse to žal delamo mi, ljudje, ki pa imamo potem ob nesrečah toliko za povedat. Če se še malo pomudim v Zalogu, v bivši opekarni, mi ne da miru še nekaj vprašanj. Opekarna v Zalogu je imela dolgoletno tradicijo in dajala kruh prenekateremu krajanu. Spomini pa segajo nazaj v čas, ko se je tudi o delu in neoporečnosti delovanja opekarne šušljalo marsikaj, nekaj pa je bilo tudi zapisanega. Tako lahko v Dolenjskem listu in Delu v letih 1989-1996 preberemo med drugim tudi članek z naslovom Resnica o opeki iz Opekarne Zalog. V članku piše, povzeto najpomembnejše, da v glino zapekajo galvanske mulje in odpadne steklene volne iz Novoterma. In v poročilu, ki so ga delavci sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora zapisali, piše, da Opekarna iz ekoloških stališč opravlja koristno delo, saj uničuje nekatere vrste odpadkov na neškodljiv način in brez posledic za okolje. Soglasje za to delo je dal Inštitut Jožef Štefan in Zavod za zdravstveno varstvo iz Maribora. Vsi, ki bi vas morda zanimalo še kaj več, pa si lahko poiščete v člankih: Resnica o opeki iz Opekarne Zalog (J. Pavlin) - Dolenjski list, Krediti so jih skoraj pokopali (J. Dorniž) – Dolenjski list, Ker ni odlagališča posebnih odpadkov, izdelujejo opeko - takšna predelava je zelo nujna in neškodljiva, saj odpadni plini ne onesnažujejo okolja, zatrjujejo v Opekarni Zalog Slavko Dokl Delo junij 1990. Samo nekaj prispevkov, tako za mimogrede o ekološki skrbi v naši dolini. Ob vsem tem pa vprašanja, kako to, da se gospod Plut ni že prej zanimal za dogajanja v svojem kraju? Saj ni tako mlad, da ne bi mogel nič vedeti o tem. Verjetno mu je takrat »pasalo«, da je molčal, sedaj pa je drugače. Pa še volitve bodo kmalu, tako kot pri požaru leta 2013. Ne dvomim, da ne bo imel Plut odgovore na napisano, saj mu retorika in igralstvo nista tuji dejavnosti. Samo pravi čas moraš znati vse uporabiti. Pa ne razumeti pisanja narobe, tudi jaz ne podpiram delovanje Ekosistema v Zalogu, samo pošteno igro igrajmo ves čas, ne samo takrat ko nekomu paše.