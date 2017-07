Petan napovedal možnost prodaje Term Čatež

28.7.2017 | 11:15

Bojan Petan (Foto: B. D. G., arhiv DL)

Ljubljana, Čatež ob Savi - Predsednik uprave DZS Bojan Petan je na nedavni skupščini družbe povedal, da je skupina DZS tik pred sklenitvijo 5-letnega reprogram dolgov (MRA), ki vključuje ugodnejšo obrestno mero, prodajo Marine Portorož ter po potrebi tudi Term Čatež.

Tako so na svoji spletni strani zapisali v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD), ki se je udeležilo torkove skupščine DZS.

Terme Čatež so sicer eden od stebrov skupine DZS, ki jo lastniško obvladuje Brežičan Bojan Petan. V lanskem letu so ustvarile 32,7 milijona evrov poslovnih prihodkov in 3,2 milijona evrov čistega dobička.

Skupina DZS je imela lani 122,6 milijona evrov prihodkov in prvič po štirih letih tudi čisti dobiček v višini 1,1 milijona evrov. Zaradi visoke zadolženosti in stroškov financiranja - skupina je imela ob koncu lanskega leta samo pri bankah najetih za okoli 128 milijonov evrov posojil - je DZS ob koncu lanskega leta beležil bilančno izgubo v višini 31 milijonov evrov.

