Obnovili bodo lokalno cesto skozi "Berčičko lozo"

28.7.2017 | 10:00

Metlika - V začetku avgusta bodo na lokalni cesti Metlika - Grabrovec skozi "Berčičko lozo" začeli z gradbenimi deli. Preplastili bodo cestišče v skupni dolžini 1236 metrov, metliški župan Darko Zevnik pa je pogodbo z izvajalcem del, novomeškim CGP-jem, ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik, podpisal v sredo.

Vrednost investicije znaša dobrih 112. 400 evrov (z vključenim DDV) in bo v celoti financirana iz občinskega proračuna. Dela bodo zaključili predvidoma do konca avgusta. Obvoz za stanovalce bodo uredili izmenično enosmerno in z enkratno popolno zaporo, so še sporočili iz Občine Metlika.

S. G.