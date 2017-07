Rotarja v Zadru privedli pred preiskovalnega sodnika

Novo mesto, Zadar - Novomeščana Roberta Rotarja, ki ga poznamo kot lastnika propadlega podjetja za tiskanje osebnih dokumentov in avtomobilskih nalepk Mirage, so hrvaški policisti prejšnji teden privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi suma kaznivega dejanja izdelave, nabave, posredovanja, prodaje ali dajanja na uporabo sredstev za ponarejanje, poroča spletni portal zadarski.hr. Po zaslišanju so Rotarja izpustili na prostost.

Po poročanju omenjenega portala so policisti preiskavo začeli po tistem, ko je bil Rotar zaradi dolga Optima leasinga iz Zagreba deložiran iz luksuzne vile v zadrskem Diklu, v kateri je imel registrirano podjetje za izdajateljsko dejavnost. Izvršitelji so namreč ob vstopu v vilo v njej našli specialno tiskarsko opremo. Zadevo so prijavili na policijo, na zadrski policijski uprave pa so potrdili, da so v hiši našli vzorce za izdelavo osebnih dokumentov različnih držav in material za njihovo izdelavo.

Portal med drugim še poroča, da so v preiskavi nekdanje Rotarjeve vile našli tudi vodne žige in zlate niti, plošče, okvirje in mrežice z odtisnjenimi reliefi, kar nakazuje, da bi lahko v hiši tiskali tudi denar, konkretno evre. Denarja med preiskavo sicer niso našli.

Najdeno opremo so policisti posredovali na strokovno analizo v Hrvaško narodno banko, kjer bodo skušali ugotoviti, ali je bila uporabljena za legalno grafično dejavnost.

Portal še navaja, da sta bili dve Rotarjevi podjetji leta 2012 na seznamu največjih davčnih dolžnikov – Aerius, ki se je ukvarjal z izdajateljstvom in nepremičninami, je bil dolžan okoli 4,5 milijona evrov, Spinus zaštita, ki je bila v lasti Karmen Rotar, pa dober milijon in pol evrov. Nad obema družbama je bil sprožen stečajni postopek.

