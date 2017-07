Začenja se Anin sejem, v nedeljo polžje dirke

28.7.2017 | 12:45

Utrip z lanskoletnega Aninega sejma. (Foto: J. A., arhiv DL)

Višnja Gora - Turistično društvo Višnja Gora skupaj z drugimi višnjanskimi društvi od danes do nedelje vabi na vrsto kulturnih in zabavnih prireditev v starem mestnem jedru Višnje Gore, ki se bodo zgodile pod okriljem tradicionalnega, letos že 20. Aninega sejma. Obiskovalci sejma se bodo letos lahko celo preizkusili na polžjih dirkah, otroci pa bodo lahko izvedli dosojeno kazen za »grešnega kozla«, so sporočili organizatorji.

Sveta Ana je cerkev na najvišji točki starega dela Višnje Gore. Ob njenem godu v Višnji Gori vsako leto pripravijo tradicionalno pestro dogajanje, Anin sejem. Letošnji se začenja z današnjim odprtjem razstave fotografij priznanega in za svoje delo večkrat nagrajenega fotografa in nekdanjega meščana Višnje Gore Jake Bregarja. V kulturnem programu bo sodeloval trio Po3ca.

SOBOTNI PROGRAM

Jutri bo po maši, ta bo ob 18. uri, koncert mešanega pevskega zbora Zagradec, potem se bodo na Mestnem trgu predstavili plesalci Folklorne skupine Tine Rožanc. Sledila bo predstava Kozlovska sodba v Višnji Gori v izvedbi KD sv. Mihaela z Grosupljega.

NEDELJSKI PROGRAM

V nedeljo bo po prvi maši mestni klicar naznanil začetek Aninega sejma. Na prireditvenem prostoru se bodo predstavili jezdeci na konjih, tam bodo konjske vprege in starodobna vozila. Na stojnicah bo moč dobiti predstavitveno gradivo o celoviti turistični ponudbi Višnje Gore in njene okolice in se seznaniti tudi z drugimi znamenitostmi občine. Možen bo ogled danes odprte razstave v Mestni hiši in mestne cerkve sv. Ane.

V tem času bodo Višnjo Goro obiskale tudi žužemberške pevke, člani TD Škofljica bodo prikazali predelavo lanu. Letos bodo na sejmu predstavili svoje delo tudi člani Čebelarskega društva Stična. Na sejmu bo lajnar, organizatorji pa pripravljajo še veliko zanimivih presenečenj, med njimi tudi polžje dirke, so sporočili iz Višnje Gore.

J. A.