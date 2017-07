Čez Gorjance eno uro, lahko bi bilo drugače

28.7.2017 | 14:15

Novo mesto - V soboto nas je bralec Marko Rudman opozoril na jutranjo gnečo, ki je ob 7. nastala na cesti čez Gorjance, na delih kjer potekajo dela. Po njegovih navedbah so vozila potrebovala eno uro, da so se prebila mimo zapor, nekateri potniki pa so imeli med čakanjem dovolj časa, da so opravili malo potrebo. Po njegovi oceni bi bilo mogoče prometno pretočnost bolje organizirati.

Z Direkcije RS za infrastrukturo so nam poslali naslednje pojasnilo.

»V sklopu izvajanja del po pogodbi za preplastitev vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz) – Metlika na delu med km 11,300 in km 13,736, med Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo kot naročnikom in KOP Brežice d.d. kot izvajalcem se trenutno izvajajo kamnitobetonske zložbe na delu, kjer je potrebno stabilizirati nasipe ter ureditev odvodnjavanja z krpanjem nosilnega sloja vozišča.

Zaradi velike prometne obremenitve ceste je izvedba del predvidena z dvema sočasnima polovičnima zaporama, ki morata biti medsebojno oddaljeni najmanj 400 metrov. V sklopu prve zapore pri izvedbi kamnitobetonske zložbe se polovične zapore na koncu delovnega časa ne more odstraniti, saj beton potrebuje več dni, da pridobi potrebno trdnost za prevzem obremenitve. V sklopu druge zapore, kjer se izvaja drenaža in izgradnja koritnice ter sanacija nosilne asfaltne plasti vozišča, pa je zaporo mogoče odstraniti takoj, ko se asfaltna plast zadostno ohladi.

Izvajalec del je v petek delo organiziral na takšen način, da je bilo mogoče drugo zaporo odstraniti v večernem času. Zahtevo za odstranitev zapore je posredoval koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju Novega mesta CGP d.d. , ki je edini pristojen za postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapor na državnih cestah,« se je glasil odgovor direkcije.

V nadaljevanju so nam z direkcije posredovali še pojasnilo koncesionarja, torej novomeškega CGP:

»Obvestilo o odstranitvi zapore na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz) – Metlika v km 13,200, smo prejeli v petek proti koncu delovnega časa. V tem času in skozi celotno popoldne so bile vse razpoložljive ekipe na postavljanju zapor zaradi različnih prireditev, ki so se odvijale tokom vikenda. Istočasno je bilo poleg odstranitve s strani izvajalca del KOP Brežice za soboto zjutraj naročen premik zapore, ki je postavljena na istem cestnem odseku malo nižje. Premik in odstranitev zapore sta bila izvedena naslednji dan, v soboto zjutraj in ne v popoldanskem času, kot je navedeno v vprašanju.«

Epilog: v soboto ob 7. uri, ko je v zastoju obtičal naš bralec, ena zapora res ni bila potrebna, a zaradi preobilice dela delavcev CGP, ki so edini pristojni, da jo lahko odstranijo, so to očitno odstranili kakšno uro ali dve kasneje.

J. A.