Uplenila srnjaka in bežala pred policisti

28.7.2017 | 11:55

Šentjernejski policisti so včeraj okoli 12. ure med kontrolo prometa pri Zameškem opazili voznika golfa, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Zapeljali so za njim in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, njegov sopotnik pa je med vožnjo odvrgel vrečo, v kateri je bil uplenjen srnjak. Policisti so kasneje kršitelja in vozilo izsledili. Ugotovili so, da je neregistriran in nezavarovan avtomobil vozil mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma kaznivega dejanja nezakonitega lova so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov pa zoper njega na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V podvozju vagona našli Pakistanca in Afganistanca



Policisti Postaje mejne policije Dobova so v jutranjih urah opravljali mejno kontrolo tovornega vlaka, ki je iz Srbije v Italijo prevažal koruzo. Pri pregledu podvozja enega izmed vagonov so našli skrita Pakistanca in Afganistanca, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli. Predali so ju hrvaškim varnostnim organom.

Brežiški policisti pa so danes zjutraj pri Obrežju izsledili in prijeli dva državljana Sirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Po zaključenem postopku ju bodo predali hrvaškim varnostnim organom.

Drzna tatvina

V Drašči vasi je med 25. 7. in 27. 7. nekdo vlomil v pomožen objekt ob stanovanjski hiši in odtujil neregistrirano kolo z motorjem, dve motorni žagi in električno ročno orodje. Povzročil je za okoli 1900 evrov škode.

Zvečer pa je v naselju Lutrško Selo neznanec skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov, so še sporočili s PU Novo mesto.

S. G.

