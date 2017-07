Se dejavnost podjetij Ekosistemi in Dinos res seli na Cikavo?

20m nazaj Oceni mitja vilar

Začenši s predsednikom vlade, ministrico, ministrstvom za okolje in nadalejvanje z novinarji, ki delajo v napih medijih: motorji, nevarni odpadki, tudi plutonij, niso nevarni, če se z njimi ravna pravilno. Janva uprava nima ne organozaciojskih ne razvojnih sposobnosti in ne ve, da je potrebno delo tistih, ki so plačani za nadzor, nadziorati. Cirskus, ki ga zganjajo ljudje je nesmiselen, moral biti pred okoljskim ministrstvom ki to dopušča. Tisto, kar je še en dodoatek k slaboumju: tudi izrabljeno kuhinjsko olje je nevaren odpadek. Slo je država, kjer vodstvo ni spoosbno niti definirati, v čem je pravzapra problem teh požarov. V zasebnem sektorju takšne damo ali na zavod ali na manj zagtevna del. mesta.