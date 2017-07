Čez lužo na študij opernega petja

28.7.2017 | 19:30

Iris Bečaj (Foto: Joži Sinur)

24-letna sopranistka pravi, da je v operi doma. (Foto: osebni arhiv)

Trebnje - "Zakaj pa ne, izgubit nimam kaj," je razmišljala 24-letna Iris Bečaj, doma iz Rodin pri Trebnjem, ko je pred meseci izpolnjevala prijavo za študij opernega petja na Akademiji za glasbo Thornton na ameriški Univerzi Južna Kalifornija. Opravila je sprejemni izpit in pridobila štipendijo. Avgusta se tako odpravlja na štiriletni študij v Los Angeles, šolanje čez lužo pa že nestrpno pričakuje.

»Ni preprosto vse pustiti za sabo in se podati v tujino, saj ne veš, kaj te bo tam čakalo,« pje povedala Iris. »Lahko da bom dobila, kar si želim, lahko da tudi ne,« ostaja realna in pove, da je po osnovni šoli obiskovala novomeško gimnazijo, nato pa diplomirala iz mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede, medtem ko je vzporedno obiskovala ljubljanski konservatorij za glasbo. »Izgubiti nimam kaj, še vedno se lahko vrnem in delam kaj drugega,« je odločena.

A njene sanje so vendarle petje. »S svojim glasom in petjem želim nekomu polepšati dan. Največ mi namreč pomeni, ko so poslušalci zadovoljni, ko vidim nasmeh na njihovih obrazih. To mi daje dodaten zagon in energijo, da se trudim še naprej, da se trudim za tisti končni aplavz,« je povedala mladenka, ki se poleg številnih priznanj lahko pohvali tudi z nastopi v Slovenski filharmoniji, Kazinski dvorani SNG Maribor, predsedniški palači, Mestni hiši Ljubljana, državnem zboru in Vili Bled, še posebej pa je ponosna, da je stopila na oder Cankarjevega doma in nastopila v zboru v Verdijevi operi Otello.

S. G.