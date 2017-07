Občina na razpisih pridobila pol milijona za velodrom

28.7.2017 | 14:35

Velodrom v Češči vasi naj bi začeli prenavljati že to jesen. (Foto: B.B., arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je bila uspešna na razpisu Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športnih objektov v letih 2017 in 2018. Za projekt ureditve podkonstrukcije za pokritje in atletske steze na velodromu v Češči vasi je prejela 448 tisoč evrov, denar pa bo lahko dobila prihodnje leto.

Kot so še sporočili z novomeške občine, so bili prav tako uspešni na razpisu Fundacije za šport, prek katerega je za izvedbo podkonstrukcije pridobila 67.132 evrov, od tega 28.016 za leto 2017, 19.064 za leto 2018 in 20.052 evrov za leto 2019.

Projekt posodobitve velodroma je razdeljen na tri faze, ki obsegajo izgradnjo podkonstrukcije za pokritje in atletske steze ter pokritje objekta. Projekt izvedbe podkonstrukcije je v fazi izvajanja javnih naročil za izbiro izvajalcev del. Tekom postopka javnega naročila je Mestna občina Novo mesto skupaj s projektantom ugotovila, da bo zaradi načina izvedbe pokritja objekta (membrana oz. napihljiv šotor) treba prilagoditi tudi določene parametre pri izvedbi podkonstrukcije. Skladno s tem je treba dopolniti dokumentacijo razpisa, zato je sprejela sklep o zavrnitvi vseh ponudb za javno naročilo za izbiro izvajalca. V pripravi je novo javno naročilo s spremembo tehničnega in pravnega dela dokumentacije, ki bo objavljeno po preučitvi potrebnih sprememb.

Prva gradbena dela že to jesen

Časovnica izvedbe ostaja enaka. Izvajalec za podkonstrukcijo bi lahko z deli pričel konec septembra 2017, končal pa do konca junija 2018. Javno naročilo za atletsko stezo bo objavljeno konec tega ali v začetku naslednjega leta, so še zapisali v sporočilu za javnost.

